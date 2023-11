El president de Portugal convoca eleccions anticipades després de la dimissió de Costa

BarcelonaEl president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha anunciat que dissol el Parlament i convoca eleccions anticipades per al 10 de març. És la conseqüència immediata de la sobtada dimissió del primer ministre, el socialista António Costa, aquest dimarts, després que se sabés que està sent investigat per un presumpte cas de corrupció, prevaricació i tràfic d'influència, juntament amb altres membres del seu govern.

Inscriu-te a la newsletter Internacional El que sembla lluny importa més que mai Inscriu-t’hi

Rebelo de Sousa ha comparegut públicament després d'una reunió del Consell d'Estat, un òrgan consultiu que pot pronunciar-se sobre la decisió de dissoldre o no el Parlament, tot i que l'última paraula la té sempre el president. El cap d'estat ha pres la decisió també després de reunir-se aquest dimecres amb els líders de tots els partits amb representació parlamentària. En el seu missatge a la nació, ha elogiat el "gest elevat" de Costa i ha confiat que el temps "permeti aclarir el que ha passat i salvaguardar el bon nom".

El president ha optat per la sortida més previsible i més popular. Una enquesta feta hores després de la renúncia de Costa i publicada aquest dijous indica que la convocatòria d'eleccions anticipades era la solució preferida per la gran majoria dels portuguesos. Gairebé un 68% dels enquestats van defensar aquesta opció, mentre que un 25,7% s'estimaven més l'elecció d'un nou primer ministre socialista i mantenir l'actual majoria absoluta d'aquest partit. Aquesta sortida, esclar, era la que també defensaven els socialistes, tot i que no tenien el suport dels partits de l'oposició, i Rebelo de Sousa ha considerat que hauria sigut una solució "dèbil".

Portugal ja va haver de celebrar eleccions anticipades el gener de l'any passat, després que els socis d'esquerres giressin l'esquena a Costa i rebutgessin la seva proposta de pressupostos. En aquell moment, el moviment va ser beneficiós per als socialistes, que van apostar fort per la carta de l'espantall de la ultradreta, i els resultats van permetre a Costa encetar la seva tercera legislatura sense haver de dependre de cap altra formació. Aquest dijous, en plena crisi, el govern portuguès ha aprovat una de les seves promeses estrella, l'augment del salari mínim en prop d'un 8%, fins als 820 euros mensuals.

Ara, és incert què passarà en els nous comicis, tenint en compte que en la investigació oberta hi ha involucrades diverses figures destacades del partit, com el mateix primer ministre, que ja ha deixat clar que tanca aquesta etapa política, malgrat que nega haver comès cap delicte. Pedro Nuno Santos, exministre d'Infraestructures i Habitatge, serà amb tota probabilitat qui el substituirà al capdavant del Partit Socialista, segons mitjans locals.

Operació 'Influencer'

El cas de suposada corrupció, que s'ha batejat amb el nom d'operació Influencer, se centra en l'adjudicació de contractes en negocis energètics. En concret, s'investiga les concessions d'exploració de liti a les mines de Montalegre i Boticas, al nord del país; un projecte de producció d'energia a partir d'hidrogen a Sines –que mai es va materialitzar–, i un altre projecte en aquesta mateixa ciutat per a la construcció d'un centre de dades per part de l'empresa Start Campus. António Costa va dimitir al saber-se que és objecte d'una investigació independent del ministeri públic en una investigació oberta al Tribunal Suprem, després que alguns dels investigats fessin referència al seu nom i asseguressin que havia intervingut per desbloquejar tràmits en aquests negocis.

De moment hi ha cinc detinguts, que aquest dijous estan citats a comparèixer davant del jutge, entre els quals hi ha el cap de gabinet d'António Costa, Vitor Escária –cessat avui–, que la premsa portuguesa descriu com un dels homes clau a l'executiu. També està arrestat l'advocat Diogo Lacerda Machado, amic íntim del primer ministre, així com l'alcalde de Sines, Nuno Mascarenhas, i Alfonso Salema i Rui Neves, executius de l'empresa Start Campus, amb seu en aquesta ciutat del sud de Lisboa. Segons la CNN, Mascarenhas suposadament va demanar un tracte de favor per a Start Campus a canvi que l'empresa patrocinés un festival de música i donés suport al club de futbol i projectes socials del municipi.

A més, estan imputats el ministre d'Infraestructures, João Galamba; el president de l'Agència Portuguesa de Medi Ambient (APA), Nuno Lacasta, i l'advocat i exportaveu del Partit Socialista João Tiago Silveira.

En la quarantena d'escorcolls que la policia va fer, juntament amb la Fiscalia i l'Agència Tributària, es van trobar, entre altres, més de 75.000 euros a l'oficina del cap de gabinet de Costa, a la residència oficial del primer ministre, que estaven guardats en diversos sobres i amagats a dins de llibres i caixes de vi, segons han detallat mitjans locals. L'advocat d'Escária ha defensat que aquests diners "no tenen res a veure" amb la investigació, sinó que estan relacionats amb "l'activitat professional anterior a les funcions que ara exercia". Segons Público i la CNN, també es van trobar petites quantitats de droga a casa del ministre d'Infraestructures, tot i que es considera haixix d'autoconsum.

El diari Observador ha publicat aquest dijous que hi ha més de 20 escoltes telefòniques des del novembre del 2020 fins a l'actualitat que connecten el primer ministre amb els fets investigats, que ja s'han derivat al Tribunal Suprem. El mateix mitjà afirma que en algunes de les trucades intervingudes també apareixen el president de Portugal i el cap del Parlament, Augusto Santos Silva. A més, segons l'agència de notícies Lusa, la Fiscalia considera que António Costa va intervenir en l'aprovació d'un diploma favorable als interessos de l'empresa Start Campus. Es tracta d'un acord aprovat pel consell de ministres el juliol passat que regula les subhastes per a l'assignació de capacitat de connexió a la xarxa d'instal·lacions de consum elèctric en zones de gran demanda. Segons l'escrit d'acusació, això va suposar "l'establiment d'un procediment excepcional" per a Sines.