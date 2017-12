La joventut post-Pinochet decideix el futur de Xile

Ja han passat gairebé 30 anys des del final de la dictadura d’Augusto Pinochet a Xile, però en l’acte de final de campanya del candidat oficialista, Alejandro Guillier, es va guardar un minut de silenci en memòria de les víctimes. L’acte es va tancar amb la cançó Vuelvo para vivir del grup Illapu, que fa referència als exiliats que tornaven al país després del plebiscit del 1988. “Joves, aneu a votar. La pàtria us necessita”, va cridar Gui-llier, conscient que aquest grup té un paper clau en la votació de la segona volta d’avui, però potser ignorant que aquesta nostàlgia és una de les raons per les quals molts joves van donar suport al Front Ampli -creat a principis d’aquest any- a la primera volta. Amb un 20% dels vots, va estar a punt de superar l’oficialista Nova Majoria.

“Ells veuen la dictadura com un esdeveniment del passat, mentre que els adults encara la veuen com a part de la història del present”, explica a l’ARA el director del Centre d’Anàlisi Política de la Universitat de Talca de Xile, Mauricio Morales, que afegeix que els nascuts després del 1989 situen el debat entre drets socials i lliure mercat, i no pas entre pinochetistes i antipinochetistes.

L’Emanuel i la María, de 21 anys, destaquen que els polítics tradicionals fan massa referències a la dictadura i deixen enrere temes com l’ampliació del dret a l’avortament i les desigualtats. Un sentiment que connecta molt bé amb el Front Ampli, la gran sorpresa de la primera volta, que aposta per trencar amb els consensos de la transició i “superar el model neoliberal” que es va mantenir tot i el retorn a la democràcia. En declaracions a l’ARA, la candidata del Front Ampli, Beatriz Sánchez, reconeix que la seva formació va rebre el vot protesta contra la presidenta sortint, Michelle Bachelet. El Front va rebutjar l’oferta de formar part d’un hipotètic govern a canvi de donar suport a Guillier en aquesta segona volta.

Tot i això, en les últimes setmanes, diversos líders del Front Ampli -inclosa Sánchez- han declarat que votaran per Guillier per evitar una victòria del candidat de la dreta, Sebastián Piñera, que va ser president entre el 2010 i el 2014. Només amb un suport clar dels votants del Front Ampli, Guillier pot superar Piñera.

Guillier ha intentat recuperar els joves admetent que en algunes ocasions el seu partit s’ha allunyat de la gent i que calen cares noves i renovació a la política xilena. “Ells faran el relleu, però no podem tornar enrere amb la dreta”, assenyalava a l’acte.

L’analista Mauricio Morales assegura que una de les diferències electorals entre els nascuts abans o després de la dictadura és que els segons solien votar menys fins a la irrupció del Front Ampli. Segons ell, la incògnita és si avui aquests joves es quedaran a casa o votaran per Guillier, un fet que veu improbable perquè “representen projectes molt diferents”. Malgrat tot, la diputada socialista -de Nova Majoria- i neta de Salvador Allende, Maya Fernández, creu que Guillier guanyarà i valora la irrupció del Front perquè ha permès l’ingrés dels joves en política. La joventut, segons ella, serà qui portarà els “grans canvis i transformacions que el país encara té per fer”.