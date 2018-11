El ministre de Treball italià, acusat de tenir obrers “en negre”

Polèmica a Itàlia després que un programa de televisió revelés que l’empresa familiar de l’actual ministre de Treball i vicepresident del govern italià, Luigi Di Maio, va contractar durant anys diversos empleats de manera irregular. El líder del Moviment 5 Estrelles assegura que no coneix els assumptes interns de la societat que fins fa quatre anys estava dirigida pel seu pare i que en l’actualitat és propietat del ministre i dels seus germans.

L’escàndol pel presumpte frau es va fer públic la setmana passada quan Salvatore Pizzo, un dels exempleats d’Ardima, l’empresa de la família Di Maio, va assegurar en un programa de televisió que entre el 2009 i el 2010 va treballar sense contracte per a la companyia que s’ocupa del sector de la construcció al sud d’Itàlia. Pizzo va denunciar que, després de patir un accident a la feina, el pare de l’actual vicepresident del govern, Antonio Di Maio, el va obligar a declarar a l’hospital que es tractava d’un accident domèstic, i no laboral, per evitar una sanció a l’empresa.

Un dels sindicalistes que es van ocupar del cas, Giovanni Passaro, va explicar als mitjans italians que l’obrer va decidir no denunciar i arribar a un pacte amb l’empresa per regularitzar la seva situació. Va rebre 500 euros d’indemnització i un contracte de sis mesos que no va ser renovat. Un acord, sosté l’extreballador, al qual va accedir per por de perdre la feina, com finalment va passar.

La denúncia d’aquest extreballador no ha sigut l’única. En els últims dies almenys dues persones més han assegurat haver treballat durant anys de manera irregular per a Antonio Di Maio, amb contractes que marcaven menys hores de les que efectivament feien i que eren pagades en negre. Un d’ells va arribar a denunciar la seva situació davant la justícia, però el cas va ser arxivat.

La explicació de Di Maio

El líder del Moviment 5 Estrelles va assegurar que desconeixia la situació dels treballadors de l’empresa, ja que en aquell moment la societat estava gestionada exclusivament pel seu progenitor. “El meu pare ha comès errors en la seva vida i jo prenc distància d’aquests fets”, va escriure el líder del M5E en un extens comunicat publicat a les xarxes socials. “Durant anys ni ens vam parlar, no hi havia bona relació”, va afegir Di Maio, el primer gran èxit polític del qual com a membre de l’actual govern italià va ser l’aprovació de l’anomenat decret Dignitat, una sèrie de mesures contra el treball precari i els contractes temporals.

El reportatge televisiu suggereix que el mateix vicepresident del govern també va treballar sense contracte per a l’empresa del pare abans que el 2014 fos nomenat propietari de la companyia al cinquanta per cent amb la seva germana Rosalba. Unes acusacions de les quals Di Maio es va defensar publicant a internet les seves últimes declaracions de la renda i les nòmines corresponents al període en el qual va estar contractat com a treballador a Ardima el 2008.

L’oposició va aprofitar l’escàndol per atacar durament el líder del Moviment 5 Estrelles. Una de les més dures amb Di Maio va ser la mà dreta de Matteo Renzi i antiga ministra seva, Maria Elena Boschi, que va ser acusada de conflicte d’interessos mentre formava part del govern, en un cas que afectava també el seu pare, llavors director d’una banca en crisi que va ser salvada in extremis per l’executiu. “No li desitjo el que el seu fill i els seus amics van fer passar a la meva família”, va dir l’exministra en un polèmic vídeo dirigit al pare de Di Maio.

La presumpta contractació fraudulenta de treballadors no és l’única polèmica que ha esquitxat el ministre de Treball. Fa només unes setmanes un diari italià va revelar que el 2006 la família Di Maio es va beneficiar d’una amnistia urbanística per una casa construïda parcialment de manera irregular. Una acusació que va tenir gran repercussió, ja que el Moviment 5 Estrelles s’ha mostrat sempre en contra d’aquestes mesures. No ha sigut l’última. Ahir la policia va requisar de manera preventiva diversos terrenys propietat del pare del líder del M5E, en què presumptament Antonio Di Maio hauria construït una nau sense els permisos necessaris. “Són terrenys del meu pare i de la meva tia”, es va justificar un cop més el ministre.