Churchill, d'heroi nacional a acusat de racista

L'heroi nacional britànic Winston Churchill, tapat per una estructura metàl·lica perquè els moviments antiracistes i descolonitzadors no treguin l'escultura fora del seu pedestal i la tirin a terra a cops de martell. La batalla contra les estàtues dels fins ara prohoms de la pàtria que ha esclatat al Regne Unit com a eco de les protestes del Black Lives Matter dels Estats Units ja ha tocat el longeu primer ministre, l’home que va aguantar a Londres durant els bombardejos dels nazis i que ha passat a la història com un dels noms clau en la lluita contra el feixisme del segle XX. Però el crit contra les desigualtats i la injustícia entre les minories ha fet que el govern s'afanyés a protegir l’escultura de Churchill de davant del Parlament amb una enorme caixa que ha amagat les pintades que en els últims dies l’acusaven de “racista”.

Boris Johson, primer ministre tory, com Churchill, ha denunciat que es vulguin jutjar els seus comportaments “inacceptables” amb els valors del 2020 i ha defensat que el premier “es mereix l’estàtua” perquè és un “record permanent dels seus èxits per salvar aquest país”. Johnson desaconsella participar en les manifestacions antiracistes perquè, al seu parer, han sigut “segrestades pels extremistes amb intencions violentes” i ha defensat els “enormes progressos” en la “lluita contra el racisme” al país, tot i que ha admès que encara “queda feina per fer”.

Efecte dòmino

Però la ràbia i les ganes de rellegir la història d’una manera més justa no només han posat Churchill en el punt de mira. Com a efecte dòmino, cada vegada són més les veus que demanen retirar de l’espai públic figures de comerciants d’esclaus o emprenedors colonials que s’erigeixen a les places del país en commemoració de l’època imperial. Directament, els manifestants d’una convocatòria contra el racisme institucional van arrencar l’estàtua del comerciant negrer Edward Colston del seu pedestal de Bristol, arrossegada pels carrers i llançada al port. A la Universitat d’Oxford, grups d’estudiants reclamen treure de l’escola Oriel l’estàtua de Cecil Rhodes, milionari colonialista que va fundar Rhodèsia (l’actual Zimbàbue) i un dels que van posar les bases per al supremacista apartheid de Sud-àfrica. En els últims dies també hi ha hagut pintades de “racista” i “assassina” sobre les estàtues de la reina Victòria al cèntric Hyde Park.