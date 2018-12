El nadó miracle que ha sobreviscut a l'Ebola

Es diu Benedicte i li van detectar el virus de l'Ebola quan només tenia sis dies de vida. La nena va ser ingressada en un centre de tractament de la malaltia a la localitat de Beni, que s'ha convertit en l'epicentre de l'epidèmia d'Ebola que afecta l'est de la República Democràtica del Congo des de l'1 d'agost d'aquest any. La seva mare va morir a causa del brot i tothom donava per fet que el nadó tampoc sobreviuria. Però la Benedicte ha estat donada d'alta després de setmanes de tractament. Els congolesos ja li diuen 'nadó miracle', perquè realment sembla un miracle que hagi superat la malaltia.

"És la meva primera criatura. No volia perdre-la per res del món", ha explicat Thomas, el pare de la nena, que ja temia el pitjor: que la nena morís després de morir la seva mare. La dona es va contagiar amb el virus durant l'embaràs i va morir durant el part. La petita Benedicte va néixer el 31 d'octubre i al cap de pocs dies va començar a tenir símptomes de l'Ebola. A les xarxes socials s'han difós diverses fotografies d'ella. En una se la veu en braços de la seva cuidadora al centre de tractament.

The baby’s mother, who also had Ebola, died in childbirth, the health ministry says https://t.co/3l2iB7SJDd — NYT Health (@NYTHealth) 17 de desembre de 2018

Els infants constitueixen un terç dels malalts d'Ebola registrats fins ara a l'est de la RD Congo, i 27 tenen menys d'un any. D'aquests, 21 han mort, ja que els menors tenen menys probabilitats que els pacients adults de guarir-se del virus. La Benedicte, però, ha superat tots els rècords: és la pacient més petita registrada fins ara i, malgrat això, ha sobreviscut. Segons dades del ministeri de Salut congolès, fins dissabte passat s'havien detectat fins a 529 casos d'Ebola a l'est del país, i el nombre de morts havia augmentat fins a 311.

L'Ebola s'encomana a través de fluids corporals. En el cas dels nadons, la via més comuna de contagi és a través de la llet materna o el contacte amb el pare i la mare si estan infectats.

Fins ara, més de 400 infants s'han quedat orfes o totalment desemparats a la RD Congo perquè els seus pares han mort o estan ingressats en un centre de tractament a causa de l'Ebola, segons dades d'Unicef.