L'OMS: "És difícil reobrir les escoles si la transmissió local és intensa"

La reobertura de les escoles podrà considerar-se segura si es fa en un context en què la transmissió local del coronavirus sigui "baixa", ha considerat aquest dimecres l'Organització Mundial de la Salut (OMS). "El més important per tornar al col·legi és que la malaltia es redueixi en la comunitat. Si la transmissió comunitària és baixa, si la vigilància epidemiològica, el rastreig de contactes i el sistema sanitari són bons, llavors les escoles poden reobrir", ha afirmat el director del departament d'emergències sanitàries de l'OMS, Mike Ryan.

Les escoles han començat a reobrir en alguns països d'Europa i, en les pròximes setmanes, el curs escolar es reprendrà pràcticament en la totalitat dels països europeus i a l'Amèrica del Nord malgrat que no s'ha aconseguit mantenir sota control la pandèmia de coronavirus. En alguns països, com Alemanya, algunes escoles van haver de tancar pocs dies després d'obrir.

Joan Caylà: "Cal fer baixar molt la incidència del virus abans que tornin les escoles"

En un diàleg a través de les xarxes socials, els internautes li han preguntat en nombroses ocasions a Ryan si caldria que tots els nens passessin un test de coronavirus abans de tornar a l'escola. En aquest sentit, el doctor Ryan ha indicat que això no es preveu com una mesura central. "Es pot fer que tots els infants es facin la prova, però si el test dona negatiu això no significa que aquest mateix infant no pugui ser positiu alguns dies després, especialment si ha estat exposat al virus recentment", ha argumentat.

Per això, el responsable en l'OMS ha insistit que "és molt difícil la tornada als col·legis en els contextos en què la transmissió del virus en la comunitat sigui intensa" i ha afegit que, fins i tot, en els llocs amb relativament pocs casos de contagis "es requereix precaució".

Mesures per a la reobertura

Ryan ha lloat les idees d'alguns països davant el començament de l'any escolar per prevenir la circulació del coronavirus als col·legis. Entre elles, fer que una part de l'aprenentatge sigui presencial i una altra virtual, acompanyar els nens a les aules i així no permetre'ls circular pel col·legi o escalonar els horaris d'entrada i sortida als centres educatius.

Altres exemples esmentats per Ryan han sigut la reducció del nombre de professors que assisteixin de manera presencial col·legi en un mateix dia, la separació dels pupitres i, en els casos en què això no sigui possible, l'ús de mascareta. Ha destacat també la importància que s'insisteixi en la necessitat de rentar-se les mans, que es posin més punts d'aigua tal de facilitar això i, també, de mantenir una vigilància adequada per detectar els casos sospitosos a les escoles.