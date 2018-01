La policia irromp en un cinema de Moscou que projectava una comèdia sobre Stalin

Hi ha temes dels quals no es pot fer broma a Rússia, i un és el dictador Stalin. Almenys així ha quedat demostrat amb l’estrena de la sàtira política The death of Stalin, una pel·lícula britànica que no ha fet cap gràcia al Kremlin. Policies fortament armats van irrompre ahir al cinema Pioner, al centre de Moscou, que continuava projectant la comèdia malgrat que el Kremlin en va prohibir la difusió dimarts passat argumentant que el film incloïa informació prohibida per la legislació russa.

Els agents van interrogar el personal del cinema i van recollir proves per demostrar que la pel·lícula s’hi havia projectat. El responsable de la sala no va voler fer cap comentari sobre la irrupció de la policia a l’establiment, però el personal del cinema va assegurar que, en principi, està previst que la sàtira s’hi continuï projectant. The death of Stalin està dirigida pel britànic Armando Iannucci i aborda amb humor les lluites de poder que es van produir després de la mort de Stalin l’any 1953. Iannucci ha assegurat que la pel·lícula no pretenia ser un document històric i admet que els diàlegs entre els dirigents soviètics són fruit de la seva fantasia. El cartell del film presenta un fons totalment vermell en què apareixen dues persones estirant els bigotis de Stalin, que està coronat amb un barret militar que porta una estrella vermella.

Es dona la circumstància que Iannucci també és el creador de la sèrie de televisió nord-americana Veep, una sàtira política sobre el govern dels Estats Units que, en canvi, va tenir un gran èxit en aquell país. La sèrie ja suma set temporades i ha estat guardonada unes quantes vegades amb un Emmy a la millor sèrie còmica.

“ The death of Stalin insulta els nostres símbols històrics: l’himne soviètic, els ordes i les medalles”, opina Pável Pozhigailo, membre del consell assessor del ministeri de Cultura rus, que fins i tot va qualificar la pel·lícula de “blasfema”. Aquest mateix consell va dir que el film pot ser catalogat d’extremista i que és “una calúmnia contra la història de l’URSS” que embruta la memòria dels ciutadans soviètics que van derrotar el feixisme. En canvi, Oleg Berezin, la responsable de l’Associació de Propietaris de Cinemes -que representa les sales independents de Rússia-, va recordar que no hi ha hagut “cap resolució judicial” que avali la decisió del govern de retirar la pel·lícula de les pantalles.

De fet, la sàtira ha despertat un gran interès entre el públic. Les entrades al cinema Pioner es van exhaurir de seguida quan es van posar a la venda. “El film és força bo, però el règim de Stalin va ser molt més dur i terrorífic del que mostra la pel·lícula”, va opinar la Ielena, una dona que va veure el film.

L’estrena de The death of Stalin ha coincidit amb un moment en què la figura del dictador guanya popularitat a Rússia. L’any passat Vladímir Putin va afirmar que els països occidentals intentaven “demonitzar Stalin” per atacar Rússia. I el centre d’estudis independent Levada, amb seu a Moscou, va publicar una enquesta el juny passat segons la qual la majoria dels russos consideraven Stalin “la persona més destacada” de la història mundial. A més, la setmana vinent es commemora el 75è aniversari de la victòria a la batalla de Stalingrad, que es va acabar el 2 de febrer del 1943. Massa susceptibilitats a flor de pell.