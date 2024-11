Una seixantena de detinguts per agressions a seguidors de futbol israelians a Amsterdam

BarcelonaAlmenys 62 persones han estat detingudes les últimes hores a Amsterdam per enfrontaments amb seguidors del Maccabi de Tel-Aviv. Els xocs, relacionats amb el partit de l'Europa League d'aquesta passada nit entre l'equip israelià i l'Ajax, han deixat almenys cinc persones ferides, segons la policia, tot i que el govern israelià eleva la xifra fins a la desena. Tel-Aviv ha assegurat que els aficionats israelians van patir un "pogrom antisemita" i ha anunciat que enviaria dos avions de "rescat" als Països Baixos per evacuar-los, tot i que finalment se n'ha desdit. Diverses publicacions a les xarxes socials asseguren que els agredits van provocar manifestants que protestaven contra la guerra a Gaza: van proferir càntics contra Palestina, i fins i tot van fer burla de les criatures assassinades a la Franja.

Inscriu-te a la newsletter Internacional El que sembla lluny importa més que mai Inscriu-t’hi

La policia neerlandesa està recopilant la informació sobre el que ha passat en el context previ, durant i després del partit entre l'Ajax i el Maccabi. Al llarg d'aquest divendres han circulat nombroses versions sobre els fets, amplificats especialment per Israel. Les tensions, segons diversos mitjans, van començar quan diversos centenars d'aficionats israelians van coincidir abans del matx a la plaça Dam, al centre de la ciutat, amb manifestants pro Palestina.

Un cop dins l'estadi, els seguidors visitants no van respectar el minut de silenci que es va fer en record de les víctimes de la DANA a València, una actitud que alguns mitjans han relacionat amb el fet que Espanya hagi reconegut l'estat de Palestina. I va ser després del partit –que l'Ajax va guanyar 5 a 0– i ja al carrer quan s'haurien produït els enfrontaments. Vídeos no verificats a les xarxes socials, alguns dels quals difosos per l'ambaixada israeliana als Estats Units, mostren agressions a suposats aficionats del Maccabi després del partit. Un dels agressors que apareix a les imatges crida "Free Palestine" i "això és pels nens", en referència, s'entén, a les criatures assassinades a Gaza. A les imatges també s'hi pot veure un atropellament.

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha condemnat el "greu atac antisemita" que considera que han patit els seguidors del Maccabi i ha demanat a les autoritats dels Països Baixos que garanteixin la seguretat de tots els israelians al país. "Estic horroritzat pels atacs antisemites contra la població israeliana [...]. Els autors seran identificats i processats", ha reaccionat a X el primer ministre holandès, Dick Schoof, que s'ha alineat amb el relat israelià.

El ministre nou d'Exteriors israelià, Gideon Saar, que ha viatjat a Amsterdam després dels esdeveniments, ha demanat a les autoritats neerlandeses aplicar “càstigs severs als responsables” i ha afirmat que aquest és “potser l'atac més gran contra jueus a Europa” des de la Segona Guerra Mundial. Saar diu que ha ofert ajuda a les autoritats neerlandeses per “recopilar proves” dels que “van copejar i humiliar ciutadans israelians”.

"No hi ha escoles a Gaza perquè no hi queden nens"

La reacció del president d'Israel, Isaac Herzog, ha estat de les més contundents. Herzog ha qualificat les agressions de "pogrom antisemita" i les ha equiparat als atacs de Hamàs de fa més d'un any, que van deixar més d'un miler de morts: "Veiem amb horror aquest matí les xocants imatges que, des del 7 d'octubre, esperàvem no tornar a veure", ha afirmat. La mobilització inicial del govern israelià ha estat a l'altura d'aquestes declaracions. L'exèrcit ha preparat dos avions amb equips mèdics i de rescat que havien de viatjar als Països Baixos per evacuar els seguidors agredits, tot i que el diari Times of Israel ha informat posteriorment que s'ha cancel·lat el pla perquè "n'hi havia prou amb donar suport als esforços de l'aviació civil".

Diverses publicacions a les xarxes socials desmenteixen el caràcter antisemita de les agressions. Asseguren que els seguidors del Maccabi van provocar prèviament els manifestants amb proclames com "no hi ha escoles a Gaza perquè no hi queden nens", "Deixeu guanyar a les FDI [Forces de Defensa d'Israel] per fotre els àrabs" o "Fuck Palestine". També haurien colpejat banderes palestines, segons aquestes publicacions.

Les autoritats d'Amsterdam mantenen que els autors de l'"explosió de violència contra els seguidors israelians" van tenir un "comportament antisemita" perquè van "buscar activament" els ciutadans israelians per "atacar-los i agredir-los". En un comunicat conjunt, l'alcaldia, la policia i la Fiscalia han assegurat que els antiavalots van haver d'intervenir diverses vegades, protegir els seguidors israelians i escortar-los fins als seus hotels.

L'alcaldessa d'Amsterdam, Femke Halsema, ha informat que tota la ciutat quedarà designada com a "àrea de risc de seguretat" durant el cap de setmana. S'hi prohibiran totes les manifestacions i hi haurà un increment de la presència policial a la capital. Tant la ciutat com Amstelveen, un municipi que limita amb la capital, estaran sota "una ordre d'emergència" i s'augmentarà la vigilància dels llocs i les institucions més vulnerables.

La UE condemna els atacs: "L'antisemitisme no té lloc a Europa"

La Unió Europea també ha condemnat "enèrgicament" els "vils" atacs contra els seguidors israelians. "L'antisemitisme no té lloc a Europa i estem decidits a lluitar contra totes les formes d'odi", ha dit la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a la xarxa social X. "Aquests actes de violència i odi han de ser rebutjats de manera inequívoca en qualsevol societat", s'hi ha sumat el president del Consell Europeu, Charles Michel.