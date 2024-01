Moscou acusa Kíiv d'abatre un avió amb 65 presoners ucraïnesos a bord

BarcelonaUn avió de transport militar rus Ilyushin-76 s'ha estavellat aquest dimecres poc després de les nou del matí (hora catalana) a la regió sud de Bélgorod, fronterera amb Ucraïna. Segons el ministeri de Defensa rus, almenys 65 presoners de guerra ucraïnesos, que havien de formar part d'un intercanvi, haurien mort en l'incident. L'agència de notícies Ria Novosti ha informat que a bord també hi havia nou persones més, sis membres de la tripulació i tres soldats russos. Moscou ha assegurat que no hi ha hagut supervivents. Kíiv ha reconegut que estava previst un intercanvi de presoners, però no ha confirmat ni desmentit oficialment les acusacions de Rússia sobre la seva implicació.

El ministeri de Defensa rus, que ha qualificat l'incident d'"acte terrorista", ha indicat que l'avió havia sortit dels afores de Moscou i que estava arribant al seu destí, un aeròdrom de la regió de Bélgorod, quan ha rebut l'impacte d'un míssil llançat des de Liptsi, a la regió ucraïnesa de Khàrkiv.

Però durant tot el dia s'han succeït informacions contradictòries i, de moment, impossibles de verificar de forma independent. Inicialment, fonts de Kíiv havien suggerit que les forces ucraïneses havien abatut l'Ilyushin-76, tot i que el ministeri de Defensa no ho ha ratificat. L'estat major d'Ucraïna, citat per Ukrainska Pravda, assegurava que l'aparell transportava míssils per als sistemes de defensa aèria S-300 de Rússia. Immediatament després que Moscou advertís que hi havia presoners de guerra a bord de l'aparell, diferents mitjans d'informació ucraïnesos han modificat les seves primeres informacions. I un parell d'hores més tard, l'organisme ucraïnès de coordinació per al tractament dels presoners de guerra instava els "mitjans de comunicació i els ciutadans a abstenir-se de difondre informació no verificada". Alhora, afegia que "l'enemic està duent a terme activament operacions d'informació especials dirigides contra Ucraïna".

A la tarda, l'exèrcit ucraïnès ha emès un comunicat en què ha insistit que Moscou utilitza avions militars per enviar míssils a la regió de Bélgorod per incrementar els atacs que fa mesos que se succeeixen a banda i banda de la frontera. "Per reduir l'amenaça dels míssils [...] les forces armades d'Ucraïna continuaran prenent mesures per destruir els vehicles de lliurament i controlar l'espai aeri per eliminar l'amenaça terrorista", afirma la nota.

I més tard, la intel·ligència militar ucraïnesa ha indicat que Kíiv "ha dut a terme tots els acords" per a l'intercanvi de presos, però que "era Rússia qui havia de garantir la seguretat" dels soldats. Tot i que ha afirmat que no hi ha "informació fiable" sobre qui anava a bord de l'avió estavellat, ha dit que no s'havia demanat a les autoritats ucraïneses que garantissin "la seguretat de l'espai aeri a prop de la ciutat de Bélgorod", cosa que sí que havia passat "en diverses ocasions" en anteriors intercanvis de presos. I apunta que es podria tractar d'una "acció deliberada" de Rússia per "posar en risc les vides i la seguretat dels presoners de guerra" i "desestabilitzar la situació a Ucraïna i debilitar el suport internacional".

Si Kíiv ha abatut l'avió, i si es confirma la presència de presoners a bord, el cop per a un país que s'acosta ja als dos anys de guerra i que veu com l'ajuda occidental, en especial dels Estats Units, està congelada, podria tenir repercussions encara més greus.

El ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, ha demanat una sessió d'emergència del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per aquest mateix dimecres. França, que ostenta la presidència, encara ha de respondre la petició.

Intercanvi de presoners

Els canals de Telegram SHOT i Mash havien informat abans de l'incident que Rússia i Ucraïna planejaven dur a terme un intercanvi de presoners en què 192 militars serien alliberats per cada bàndol. Andrei Kartapolov, el cap del Comitè de Defensa de la Duma, ha afirmat a Telegram que un altre Ilyushin-76 diferent que transportava uns 80 presoners de guerra ucraïnesos ha girat cua després de l'incident, però no n'ha especificat la destinació. Ha aclarit, també, que l'avió estavellat havia rebut l'impacte de tres míssils Patriot o IRIS.

Des de l'inici de la guerra, Rússia i Ucraïna han intercanviat centenars de presoners en 49 operacions. A principis d'aquest any va tenir lloc el més important, amb la mediació dels Emirats Àrabs Units: 230 ucraïnesos per 248 russos. Segons Kíiv, més de 8.000 ucraïnesos, tant militars com civils, encara estan en mans de Rússia.

L'Ilyushin-76 és un avió de transport pesat destinat a dur càrrega militar i tropes a llargues distàncies que pot transportar més de 100 paracaigudistes en una única missió. Dissenyat amb dos canons en una torreta posterior, l'avió pot desplaçar una càrrega útil màxima de fins a 80 tones. Una característica clau d'aquest aparell és que és capaç d'operar des d'aeroports que no tenen dispositius de càrrega o fins i tot pistes no pavimentades i, per tant, s'ha utilitzat sovint per dur ajuda humanitària a zones afectades per desastres naturals. Segons el grup de seguiment bielorús Hajun, Rússia ha fet servir avions Il-76 per lliurar míssils S-300 a Bielorússia, informació que coincidiria amb la versió facilitada per Kíiv. A hores d'ara, però, és impossible verificar cap de les dues versions.