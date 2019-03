La CUP estudia presentar recurs al Suprem per negar-se a respondre a Vox com un acte d'objecció de consciència

La regidora de la CUP de Barcelona, Eulàlia Reguant, i l'exdiputat de la CUP, Antonio Baños, han anat avui al TSJC per recollir la notificació per negar-se a respondre les preguntes de Vox al Suprem durant el judici del Procés, cosa que va comportar que el tribunal els imposés una multa de 2.500 euros a cadascun d'ells.

A la sortida, Reguant ha revelat que estudien presentar recurs -tenen cinc dies- com un "acte d'objecció de consciència antifeixista". La regidora cupaire ha deixat clar que ratifiquen la decisió de no respondre a la formació d'extrema dreta. "Ens ratifiquem en la decisió col·lectiva de no normalitzar Vox com ha fet el Suprem, que ha virat a l'extrema dreta", ha reblat.

En aquest sentit, l'exdiputada ha deixat clar que la negativa a respondre les preguntes de Vox, que actua com a acusació particular, es podria repetir en les properes setmanes quan hagi de declarar gent propera a la CUP, com per exemple l'exdiputat David Fernàndez. "Ho farem tantes vegades com calgui perquè el compromís antifeixista, antimasclista i antiracista està per damunt de tot davat d'un tribunal d'excepció, que avala la presència de l'extrema dreta al judici", ha advertit Reguant.