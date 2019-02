Borràs: "El dia 6 de setembre al Parlament era un dia simbòlic"

Meritxell Borràs s'ha convertit en la primera exconsellera que declara sense estar en presó preventiva perquè la Fiscalia no li imputa el delicte de rebel·lió. Sobre ella pesen fins a set anys per malversació i una multa de 30.000 euros per desobediència. I ho ha fet, nerviosa, amb una defensa tècnica en la línia de la de l'exconseller d'Interior Joaquim Forn. Durant el breu interrogatori del fiscal Jaime Moreno i l'advocada de l'Estat, Rosa María Seoane, ha repetit una consigna: que tots els passos per a la convocatòria del referèndum van ser "simbòlics", incloent-hi els plens del 6 i 7 de setembre.

Igual que la resta de membres del Govern, ha assegurat que no es va destinar ni un euro al referèndum i ha precisat, sobre el seu departament, que es va impulsar un contracte marc per comprar paperetes però perquè en qualsevol moment es podien convocar eleccions vist el fràgil suport de la CUP. És més, ha assegurat que aquest contracte es va fer servir per a les eleccions del 21-D amb l'article 155 ja en marxa. "En el meu departament no es va utilitzar ni un euro pel referèndum i crec que tampoc es va fer en cap altre departament", ha dit. "A mi no se m'encarrega cap acció respecte al referèndum", ha insistit.

En el punt en què s'ha desmarcat és quan ha apuntat que no era necessària la seva firma per convocar el referèndum la nit del 6 al 7 de setembre. "La meva firma no era necessària, però la de tots era un símbol per dir que nosaltres respondríem a la voluntat i compromís com a Govern", ha assenyalat, i ha assegurat que "el dia 6 de setembre al Parlament era un dia simbòlic".

És més, ha admès que en aquell moment tenia la "disjuntiva" entre el "mandat de la majoria absoluta del Parlament", centenars d'ajuntaments i manifestacions pacífiques amb un "posicionament polític molt clar" i el fet que "podia imaginar la llei podria ser suspesa" pel Tribunal Constitucional. Sobre la DUI ha estat contundent quan ha assegurat que no tenia "conseqüències legals" i que era una mera "expressió política" en un preàmbul que no es votava. "Es va llegir el preàmbul i el van firmar els diputats, però el preàmbul no obliga a res i no estableix res", ha assenyalat.

Ja en el torn de l'interrogatori de la seva advocada, Judith Gené, Borràs s'ha emocionat recordant els problemes per rebre les notificacions del Tribunal Constitucional. Va ser el 12 de desembre, l'endemà que morís el seu pare, Jacint Borràs, un dels fundadors de Convergència i exdirectiu del Barça.