Bassa: "La independència sempre es planteja com una cosa pactada, la prova és que som aquí i no som independents"

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe ]

Segueix el judici al Procés en directe

Canvi d'estratègia de Dolors Bassa respecte els seus companys de partit al Govern de l'1-O, Oriol Junqueras i Raül Romeva. Amb un to molt pausat, moderat i tranquil, recorrent a poques expressions polítiques, l'exconsellera de Treball ha respost a l'interrogatori del fiscal Fidel Cadena i l'advocada de l'Estat, mentre els seus companys de files d'ERC van optar per cenyir-se només a les preguntes del seu advocat. No ha respost, però, a l'acusació popular representada per Vox "per respecte a les dones d'Espanya". "Tolerància zero", ha dit sobre el partit d'extrema dreta.

Bassa també ha assenyalat que no entenia que convocar un referèndum fos un delicte, però ha donat un relat diferent sobre el camí fins l'1-O. "La independència sempre es planteja com una cosa pactada, la prova és que estem aquí i no som independents", ha assenyalat emmarcant el referèndum com un "acte que no era concloent" per a la independència, sinó una forma d'incidir per poder "arribar al diàleg, a la negociació i al pacte". L'exconsellera ho ha emmarcat dins d'un context en què el grup de Junts pel Sí havia arribat a un cul de sac en l'acord amb la CUP i que, després de plantejar si s'anava a eleccions, la decisió de "consens" va ser "fer un referèndum com una forma de compromís de les institucions entre ciutadans".

651x366 L'exconsellera de Treball Dolors Bassa durant la declaració en el judici del Procés al Tribunal Suprem. L'exconsellera de Treball Dolors Bassa durant la declaració en el judici del Procés al Tribunal Suprem.

Bassa també ha estat la primera en reconèixer "l'autoritat" del Tribunal Constitucional (TC) i ha assegurat que es van suspendre totes les decisions després de rebre les notificacions de suspensió tant de les lleis de Transició com de Referèndum. Ara bé, ha admès que no es van revertir les mesures i ho ha emmarcat en un "conflicte competencial jurídic" amb l'Estat, igual que passa amb d'altres lleis en conflicte entre el govern espanyol i els executius autonòmics -ha enumerat fins a 18 conflictes només dins del seu departament-. "No enteníem que fos un delicte [convocar un referèndum], igual que el govern d'Espanya no havia resolt algunes de les sentències", ha assenyalat en aquest cas en la línia de la resta d'acusats, emparant-se en la despenalització en la reforma del Codi Penal del 2005.

Després del torn de Bassa serà el de Borràs, la primera acusada que no està en presó preventiva. A l'exconsellera de Governació se li imputa encara un participació més col·lateral. De fet, l’escrit de la Fiscalia no fa menció de cap actuació concreta i només la cita per dir que era membre de l’executiu i anuncia els delictes i les penes que li demana. Borràs va ser responsable de processos electorals fins al juliol del 2017 -va iniciar un concurs per a les urnes que va quedar desert-, però després va traslladar les competències a l’exvicepresident Oriol Junqueras.