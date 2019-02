Cs critica el suport del Govern a la vaga i el titlla de "màxim representant dels CDR"

El PP i Ciutadans han criticat durament aquest dimecres la decisió del Govern de donar suport a la vaga de demà en contra del judici de l'1-O. El portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha considerat la situació "insòlita" i ha titllat la vaga de "tancament polític i governamental". Al seu torn, el secretari general del PPC, Daniel Serrano, ha exigit al president de la Generalitat, Quim Torra, que "desobeeixi Carles Puigdemont" i no hi doni suport.

Des de Cs, Carrizosa ha acusat l'executiu de Torra de convertir-se en "el màxim representant dels CDR" i li ha retret que se sumi a una vaga convocada per un sindicat "minoritari", en referència a la Intersindical- CSC, que té com a secretari general "un exterrorista i assassí". Els diputats de Cs han entrat aquest dimecres a l'hemicicle del Parlament per escenificar que avui s'hauria d'haver celebrat la sessió de control al Govern si no s'hagués ajornat el ple a la setmana que ve amb motiu de la vaga de demà.

Pel que fa a Serrano, el conservador ha demanat que "no segueixi les ordres de secundar la mobilització" ni "els deliris" de l'expresident Carles Puigdemont i que "s'ocupi i es preocupi" dels problemes "reals" de la gent. Serrano també ha qualificat la vaga convocada per la Intersindical-CSC de "crida d'un grup de fanàtics" que, segons ha assegurat, només volen "paralitzar Catalunya i fer la vida impossible als catalans". A més, ha afirmat que es tracta d'un "frau de llei" perquè ho fan a través de "suposades reivindicacions laborals".

En aquest sentit, ha exigit a Quim Torra que no doni "barra lliure" a "fanàtics" i l'ha avisat que té l'oportunitat de ser "al cantó bo de la història". "Reprimeixi la vocació natural de líder dels CDR i converteixi's en el president de tots els catalans", ha demanat Serrano. Així, ha destacat que Torra té "l'obligació" de garantir que es pugui circular lliurement i els drets i les llibertats dels ciutadans a la vaga del 21-F.