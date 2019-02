Protesta en suport dels presos polítics en un congrés mundial de juristes a Madrid

Segueix el judici al Procés en directe

Un grup d'uns 13 estudiants de dret han exhibit pancartes amb lemes en suport dels presos polítics i llaços grocs durant l'acte d'inauguració del World Law Congress, el 26è Congrés Mundial del Dret, que se celebra al Teatro Real de Madrid. La plataforma Universitats per la República ha donat veu a la protesta.

Mostrem l'altra cara de la (in)justícia espanyola durant la intervenció de Juan José González, president del Tribunal Constitucional, al World Law Congress que se celebra aquests dies a #Madrid. Demà aquest congrés atorgarà al Rei Felipe VI un premi a la pau i la llibertat. pic.twitter.com/yNH93GMthu — Unis x la República 🎗 (@unisxrepublica) 19 de febrer de 2019

Els manifestants denuncien que demà aquest congrés entregarà a Felip VI el Premi Mundial a la Pau i la Llibertat "com si no hi hagués repressió a la dissidència política". Amb el guardó, juristes, advocats i jutges vol volen reconèixer la tasca de les "institucions democràtiques espanyoles i el compromís del rei en defensa de la democràcia, enfortint el model constitucional".

"Llibertat per a tots els presos polítics catalans i exiliats", es podia llegir en el cartell en anglès que sostenia un dels estudiants, que ha dit que no podia consentir que el congrés tingués lloc "en un món a part" mentre el Suprem reprèn el judici amb els interrogatoris a Jordi Turull i Raül Romeva. Els seus companys mostraven pancartes amb el missatge "Justícia farsa" i un altre ensenyava fotografies dels condemnats per una presumpta agressió a dos guàrdies civils a Altsasu amb el lema "824 dies de presó". També portaven un altre cartell amb les imatges dels "amics del govern indultats".