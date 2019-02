Rajoy s'espolsa la responsabilitat de les càrregues policials de l'1-O

El guió del judici al Procés al Tribunal Suprem s’ha capgirat aquest dimecres amb l’inici de les declaracions del membres del govern espanyol. La Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat han trobat en el testimoni de l’expresident del govern espanyol i sobretot la seva número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, els millors aliats per justificar el seu relat sobre la “violència” i l’acusació per rebel·lió. Però alhora Rajoy i Santamaría s’han vist obligats a respondre sobre la brutalitat policial el dia del referèndum, en un tens cara a cara amb les defenses dels presos polítics. Per sortir-ne, els dos exlíders populars s’han espolsat tota la responsabilitat de l’operatiu de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil des que van desembarcar amb 6.000 agents a Catalunya al crit de l’'A por ellos'.

“Jo no m’ocupava de l’operatiu policial, portava la direcció política”, ha assegurat l’expresident del govern espanyol, desvinculant-se també de totes les decisions preses aquell dia a Catalunya. És més, ha afirmat que l’única informació li arribava per telèfon a través de la seva vicepresidenta –que també era a la Moncloa– i, al seu torn, a través del delegat del govern a Catalunya, Enric Millo. Tot i les evasives, Rajoy s’ha vist obligat a fer front a les imatges de la brutalitat policial un any i quatre mesos després del referèndum. L’advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, ha passat un vídeo de les càrregues al col·legi de Sant Carles de la Ràpita. L’expresident espanyol ha dit que per primer cop que “lamentava” moltes d’aquestes imatges –mentre Sanatmaría abonava la teoria dels vídeos“falsos”–, però n’ha descarregat la responsabilitat al Govern per haver “cridat a votar a un referèndum il·legal”.

Respostes calcades

El tàndem Rajoy-Santamaría ha seguit un guió gairebé mil·limetrat, tot i que la testifical de l’exvicepresidenta ha tingut moments de més tensió amb les defenses. Ha passat d’ensenyar les mans mostrant la seguretat de quan exercia de portaveu des de la Moncloa mentre responia a la Fiscalia a amagar-les sota la taula i separar-se del micròfon mentre deia que no sabia les respostes als advocats dels presos. Igual que l’exvicepresidenta, Rajoy ha considerat que es van produir “actes violents” i “assetjament” contra alcaldes i policies els mesos de setembre i octubre a Catalunya –basant-se en informacions aparegudes en mitjans sobre denúncies del PSC–, i que va ser un dels factors que va motivar l’aplicació del 155, per la “situació excepcional” que tot això suposava. En aquest sentit, l’aprovació de la llei de transitorietat era un motiu de pes, segons Rajoy, per suspendre l’autonomia, una mesura preferible per sobre de l’aplicació de l’estat d’excepció, perquè no atempta contra “drets individuals”, ha explicat.

Santamaría ha optat per fer servir literals de la Fiscalia com que les imatges de l’1-O s’haurien pogut evitar “si no s’hagués convocat a la gent a actuar com muralles humanes”. Però ha topat ràpidament amb les seves pròpies contradiccions: ha admès que el govern espanyol va quadriplicar la xifra d’agents ferits després de l’1-O i avui ha parlat de 93 –dels 400 incials– després de “depurar les dades”. Tampoc ha volgut mullar-se sobre si la DUI va tenir efectes jurídics, tal i com ha defensat la majoria d’exconsellers perquè no es va acabar publicant al DOGC. Si bé en l’inici de la declaració ha assegurat que no va ser en cap cas “simbòlica” i que per això es va aplicar l’article 155, després ha afirmat que “tot el que no es publica no té efectes jurídics”. Una contradicció que li ha fet notar l’advocada de Carme Forcadell, Olga Arderiu, recollint el guany i preguntant-li explícitament si tenia “coneixement de si la DUI es va publicar o no”.