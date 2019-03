El Suprem cita Trapero i Jové per al pròxim dijous

Nou calendari de testimonis al Suprem. El tribunal del Suprem finalment ha marcat ja a l'agenda la declaració del major dels Mossos Josep Lluís Trapero, després que ja hagin desfilat per la sala el testimoni dels màxims càrrecs de les forces de seguretat espanyoles l'1-O. En concret, Trapero està citat per al pròxim dijous, d'aquí just una setmana, a les 16h. El seguirà un altre dels testimonis clau: l'exsecretari general de la Vicepresidència i actualment diputat Josep Maria Jove, l'agenda Moleskine del qual és una de les proves clau per part de la Fiscalia -i que no ha reconegut cap dels acusats-. Manuel Marchena també cita per a aquella tarda a l'exjutge i exsenador d'ERC Santi Vidal i el jurista Carles Viver Pi-Sunyer, excomissionat de la Transició Nacional, qui va declarar davant del jutge del 13 que no va tenir "cap capacitat de decisió en l'1-O".

Tots ells estan sent investigats en diferents causes i el tribunal preveu que el seu testimoni sigui molt breu o bé s'acullin al seu dret a no declarar per no interferir en l'altre procés judicial. De fet, els ha citat amb només un quart d'hora de marge. El jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona estava esparant la citació de Vidal com a testimoni per citar-lo a declarar a la capital catalana. Minuts després que el Suprem anunciés el calendari, el jutjat ha informat que el cita a declarar el 22 de març -la setmana després- a petició de l'exsenador.

A més de Trapero, un dels testimonis clau de la setmana que ve serà el tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, qui ha iniciat la majoria d'investigacions relacionades amb el Procés. El Suprem l'ha citat per dimarts vinent a les 11 hores a petició de la Fiscalia i les defenses. Baena, com a cap de la policia judicial del cos a Catalunya, va ser l'encarregat de fer els atestats que van originar la investigació al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. També és l'autor dels polèmics tuits en què censurava, a través del pseudònim de Tácito, polítics independentistes i criticava la tasca dels Mossos. El tribunal del Procés sí que el va admetre com a testimoni però no va acceptar la prova per comprovar la seva identitat a les xarxes socials. A més de Baena, també està citat el seu número dos, el secretari d'atestats de la Guàrdia Civil a Catalunya.

Altafaj i Royo, citats pel dimecres 13

Però si un tema debatrà la setmana que ve la sala és el presumpte delicte de malversació, al qual dedicarà gairebé tres jornades. Dimarts estan critdats tots de càrrecs d'Unipots, mentre que dimecres 14 de març està cridat Amadeu Altafaj, exrepresentant permanent de la Generalitat davant la UE i que ja va declarar en instrucció. També el director general de Difusió i Atenció Ciutadana de Presidència Jaume Mestre, així com l'exsecretari general del Diplocat Albert Royo. A la tarda, torn per a la missió d'observadors internacionals: el director de The Hague Centre for Strategic Studies Paul Sinning i la neozelandesa Helena Catt, portaveu i directora de l'equip internacional d'experts electorals.

El mateix dijous durant el matí començarà testificant -si no es va amb retard, com ha passat aquesta setmana- Antoni Molons, exsecretari de Difusió i Atenció Ciutadana de Presidència, l'exdirectora del Departament de Presidència Teresa Prohias, el subsecretari del ministeri d'Hisenda durant l'1-O, Felipe Martínez, i un tècnic administratiu del Departament de Treball, el gestor del programa de contractació David Badal.