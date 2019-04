El Suprem cita fins a 33 votants de l'1-O en un sol dia i la fiscalia renuncia al testimoni de set agents

Fa dies que s'acumulen desenes de testimonis en cada jornada al Tribunal Suprem. Dijous la sessió del judici al Procés va tancar amb la declaració de fins a 27 guàrdies civils, a més del comissari dels Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero. I a partir de la setmana que ve i fins Sant Jordi estan citats un total de 97 policies nacionals. Amb aquestes declaracions acabarà finalment la major part del bloc de peticions de les acusacions. El Tribunal Suprem ha començat així a citar ja la major part dels testimonis de les defenses, que deixa per a finals de mes. Si bé la sala ha pogut sentir un i altre cop un relat gairebé clavat de diferents agents espanyols -que minimitzen la violència policial i neguen càrregues sense mostrar el seu rostre en la retransmissió en directe-, el testimoni dels votants no se sentirà fins ben bé l'últim dia d'abril.

D'acord amb el nou calendari de testimonis que ha facilitat el Suprem, per al pròxim dia 30 estan citats un total de 33 votants -la majoria d'ells ferits per la violència policial l'1-O-, mentre que la Fiscalia ha renunciat al testimoni de set agents espanyols per ser "redundants", no trobar-se a Espanya o bé haver-se equivocat escrivint el seu número d'identificació. Aquell mateix dia també està citat David Elvira, director del Servei Català de Salut (CatSalut), per acreditar les lesions dels ferits per les càrregues.

Un dia abans, el 29 d'abril, serà el torn de tres europarlamentaris que van estar de visita a Catalunya l'1-O. Segons les acusacions, es tracta d'observadors internacionals contractats per la Generalitat. És la socialista portuguesa Ana Gomes, l'eslovè Ivo Vagl i l'alemany Andrej Hunko. Tots ells declararan amb traducció consecutiva a través d'un intèrpret. A més, per a la tarda, està citada la videconferència de la quebequesa Manón Massé, que ja s'havia ajornat a petició del mateix Parlament quebequès, reticent a que declarés. A aquest grup s'hi unirà el diputat Lluís Llach, que havia demanat canviar la declaració prevista pel 24 d'abril perquè està fora de l'Estat.

Mossos i diputats d'ERC

Si bé per Sant Jordi ja estan citats polítics com Pere Aragonès, el Suprem ha reservat la recta final de la campanya electoral del 28-A per a més representants d'ERC i dels Mossos. Els testimonis de les defenses començaran a desfilar davant del tribunal el dijous 25 d'abril amb el comissari en cap de la Regió Metropolitana de Barcelona dels Mossos, Carles Anfruns, el comissari en cap de la Regió Policial Central, Sergi Pla; l'intendent en cap de la Regió Policial de les Terres de l'Ebre, Josep Maria Estela; i l'intendent en cap de l'Àrea de Brigada Mòbil, Carles Hernández Villamajó. També estan citats quatre mossos: Pere García Quer, secretari general del Sindicat Autònom de Policia (SAP); Josep Guilliot, conseller del Sindicat de Comandaments de l'Escala Intermèdia de Mossos; i Albert Batlle, exdirector general de la Policia de la Generalitat.

A la tarda del 25 d'abril serà el torn de la que va ser cap de la secretaria de l'exvicepresident Oriol Ju nqueras, Sílvia Sabat, a més de diferents diputats i senadors d'ERC, com Bernat Picornell o Joaquim Ayats -candidat d'ERC a l'alcaldia de Girona-, que van ser presents el 20-S a la conselleria d'Economia.

A més, també es passa la citació d'agents dels Mossos i membres de la Guàrdia Urbana per al 10 d'abril a la tarda. Entre ells hi ha l'excap de la Unitat Regional de Reacció i Dispositius de la policia catalana, Jordi Rodón.