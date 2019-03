La crònica sonora del judici: l'helicòpter i el mur

El judici s’ha reprès aquest dimecres amb la declaració del coronel Diego Pérez de los Cobos, que, com va fer el secretari d’estat de Seguretat, José Antonio Nieto, ha defensat que l’1-O no hi va haver càrregues policials, cosa que ha indignat l’advocat de Jordi Sànchez, Jordi Pina. De los Cobos ha dit que va derivar en els seus subordinats la decisió d’actuar en uns llocs i no en uns altres.



De los Cobos ha continuat atacant el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, tot i que ha reconegut

que en molts llocs la policia no va actuar perquè hi havia massa gent amb actitud agressiva. Aquesta declaració és important perquè demostra que el criteri d’actuar o no era subjectiu, en funció del cap

de l’operatiu, i que hi ha unitats de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que van fer com els Mossos, és a dir, que quan van veure que hi havia perill per a la integritat de les persones no van complir el mandat judicial.

Per cert, avui Manuel Marchena sí que ha preguntat a De los Cobos si havia estat mai processat i ha hagut de dir que sí, per un cas de presumptes tortures a un etarra el 1992, per les quals va ser absolt.



Però sens dubte la declaració estrella del dia ha sigut la de la secretària judicial que va ser a la

conselleria d’Economia durant la jornada del 20-S. Montserrat del Toro ha descrit, amb tot luxe de

detalls, el terror que va viure aquell dia i els crits que se sentien a fora, com "Votarem!" o "No passaran!" Del Toro fins i tot ha explicat escenes que ningú ha corroborat fins ara, com que la gent es va encastar al vidre de la porta, i que no semblen coincidir amb el que mostren les imatges. Serà interessant conèixer la versió dels guàrdies civils que eren a la porta d’Economia. La sensació de pànic que va viure la secretària va ser tal que fins i tot va arribar a demanar un helicòpter per sortir de l’edifici.



La secretària ha explicat que se li van oferir fins a tres vies per sortir de l’edifici per la porta de

davant. Però que les va refusar totes. La resta de la història ja és coneguda. Del Toro va

sortir pel teatre Coliseum saltant, amb l'ajuda dels Mossos, el famós muret d'un metre.



Aquest dijous serà el torn d’un altre testimoni important del dispositiu policial: el responsable de

la Policia Nacional a Catalunya, Sebastián Trapote.