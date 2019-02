Beta Forn: “Veure la imatge del Govern allà és impactant, i del teu pare més”

El primer que evidencia Beta Forn, filla de l’exconseller d’Interior, quan surt del tribunal, és que està esgotada. “He patit molt”, reconeix després d’hores d’interrogatori a Joaquim Forn, especialment tens per les preguntes de la Fiscalia.

Com ha anat?

Crec que bé. Al principi estava nerviosa perquè no sabia ben bé com havia anat, però quan he sortit al migdia i he vist tants missatges positius m’ha donat molta força per a la tarda.

L’has vist nerviós? Segur?

Segur. Ho tenia tot molt preparat i els arguments clars. En alguns moments s’ha posat nerviós perquè el fiscal i l’advocada de l’Estat li feien la mateixa pregunta diverses vegades i buscaven la resposta que ells volien sentir per justificar el seu relat. Fins i tot el jutge els ha hagut de cridar l’atenció.

L’has pogut veure?

Al primer recés ens hem pogut abraçar molt de pressa i al final, quan ja ens havíem tret un pes de sobre, ens hem pogut acomiadar millor.

Què us ha traslladat?

Ha insistit molt que descanséssim però és ell qui ha de descansar!

Estava satisfet de la declaració?

Semblava satisfet, sí. Però ara en calent és difícil valorar-ho i ha de pensar en les seves respostes perquè potser no n’és del tot conscient. Li falta la reafirmació de gent externa que li digui que ho ha fet bé. Però sí que l’he vist segur i content.

Estava tens els dies abans?

M’ha agradat anar-lo a veure els dies previs perquè necessitava confirmar que estava bé, i era així. Sempre m’ha transmès que tenia ganes de dir-hi la seva. Fins ara no ha pogut.

Té esperança que pot acabar bé?

Ell creu que serveix haver vingut a declarar. Té els arguments clars i creu que es farà justícia. I si no és aquí, a Estrasburg.

Com t’imaginaves l’escena?

M’havia pogut imaginar com seria, però veure la primera imatge de tot el Govern allà assegut va ser impactant. I veure el meu pare al davant de tot, encara més.

És possible que hi hagi una segona declaració...

Tornarà a crear tensió. Ara ja has passat el primer nivell, però un altre interrogatori suposa nervis perquè tornes a rebre el mateix tipus de preguntes i el mateix to de veu. I crec que no anirà a menys, sinó a més.