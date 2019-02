"El referèndum no es va finançar amb diners públics": les 10 frases de Mundó al Suprem

1. "Firmar [el decret de convocatòria del referèndum] per part de tots els membres del Govern és un fet extraordinari [...], si es fa d'aquesta manera i a més de forma pública és per emfatitzar el caràcter polític del moment. Es tractava de donar compte del compromís polític del Govern i ho hem d'emmarcar en aquest context. Ho vam fer amb la certesa que la convocatòria d'un referèndum no era un delicte".

2. "El rellevant és si els actes per fer el referèndum, des de la suspensió per part del Tribunal Constitucional, es van fer per part del Govern o per d'altres [...]. Jo vaig atendre els requeriments del Tribunal Constitucional. Des que se'm van notificar jo no vaig fer cap acte per incomplir-los".



3. "Vostè em diu que tinc unes atribucions que no són certes. No faig d'assessor jurídic del Govern [per advertir dels requeriments judicials]. Jo soc el conseller de Justícia amb les meves competències".

4. "El referèndum no es va finançar amb diners públics, es va finançar, si un cas, amb diner privat. Però jo no tinc coneixement de qui ha sufragat aquestes despeses. Sí que sé que no es va sufragar amb diners públics".

5. "Hi va haver comunicacions entre la conselleria de Justícia i el TSJC en relació a ampliar les guàrdies de la justícia l'1 d'Octubre. No hi va haver, però, cap problema ni incident ni dificultat en relació a aquesta qüestió que tenia en comunicació la conselleria i el TSJC. Posteriorment a l'1 d'Octubre no hi va haver cap protesta del tribunal".

6. "El rellevant és poder valorar els fets, el que vaig fer i el que no, el que va succeir a l'octubre [...]. El referèndum no incompleix els requeriments del TC en la mesura que no hi ha fets imputables al Govern".

7. "El que va succeir el 27 d'octubre no té res a veure amb el delicte de malversació. Per això no contestaré".

8. "Tenir un debat sobre el dret o no a votar em sembla sorprenent [...]. L'únic que em preocupava a mi i als membres del Govern era si l'organització del referèndum comportava despesa pública o no. Sabia que no i això ja era suficient".

9. "Firmar el decret de convocatòria, per part d'un conseller, no afegeix efectes jurídics al document. Per tant, si la meva firma [en la convocatòria del referèndum] és irrellevant per convocar també ho és per desconvocar el referèndum".

10. "No consten actes econòmics del Govern sobre el referèndum. És impossible que puguin constar".