TV3 culmina la remuntada i amplia fins a vuit anys el lideratge

Des del 1992, quan els audímetres van arribar a Espanya, cap canal de televisió no havia aconseguit ser líder a Catalunya durant vuit anys seguits. TV3 ja havia batut un rècord el 2016 en encadenar set anys consecutius en la primera posició, i ara ha allargat encara més el seu regnat: d’ençà que va recuperar el primer lloc el 2010, després de sis anys de domini de Telecinco, cap cadena no ha pogut desbancar-la. Així han anat les audiències d’aquest 2017 (amb dades fins al 29 de desembre).

TV3

Una tardor salvadora per tancar l’any líder i amb un petit augment

Si el 2016 TV3 havia salvat el lideratge anual per centèsimes i gràcies a una reacció d’última hora al desembre, el 2017 el resultat final no ha sigut tan ajustat, però el triomf de la cadena pública ha sigut possible gràcies a una remuntada igual d’èpica i que ha durat quatre mesos. Els esdeveniments polítics de la tardor (que han confirmat els informatius de TV3 com a referents indiscutibles a Catalunya i han impulsat espais com Els matins o Polònia ), estrenes exitoses, com Aeroport, Està passant o Preguntes freqüents, i el retorn de Merlí han sigut algunes de les claus que han permès a TV3 recuperar tot el terreny perdut durant els dos primers quadrimestres, en què havia encadenat quatre mesos en tercer lloc i tres en el segon, i en què havia marcat el segon pitjor registre de la història, amb el 9,6% de l’abril. El lideratge dels últims quatre mesos (cinc, comptant l’empat de l’agost), i sobretot el 17,5% de l’octubre, la millor dada en deu anys, han permès capgirar la situació i arribar al final de l’any amb una quota de pantalla de l’11,7%, tres dècimes més que el 2016, en què TV3 va marcar el pitjor registre anual. A més, s’ha distanciat molt de les seves rivals: si l’any passat la distància amb Telecinco era de només una dècima, ara és d’1,6 punts.

La pública torna a dominar amb claredat, a més, el rànquing de programes (amb una inusual presència de continguts polítics en les posicions capdavanteres, reservades habitualment al futbol): ocupa els sis primers llocs, i 33 dels 40 primers. Així mateix, el rànquing qualitatiu de GFK li atorga un 8,3 sobre 10, la millor nota dels canals generalistes.

Aquest rècord de vuit anys seguits com a líder, però, no pot amagar que TV3 ha viscut una greu crisi d’audiència durant els últims dos anys: entre el juny del 2016 i el juliol del 2017 només va ser líder al setembre (empatada amb Telecinco) i al desembre, i en canvi va ser tercera fins a sis vegades. Dit d’una altra manera: el canal públic ha pogut salvar tots els anys naturals, però durant la temporada 2016-2017 va ser superat per Telecinco.

Més enllà de TV3, destaca el rècord històric del 3/24, que ha arribat al 2% (mig punt més que el 2016), després també d’una tardor excepcional. Esport3, en canvi, ha baixat tres dècimes i ha tancat l’any amb un mínim històric del 0,7%, mentre que el Super3/33 repeteix l’1,2% de l’any passat, la pitjor dada des de la fusió dels dos canals.En total, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) obté un 15,6% de quota, mig punt més que el 2016.

Mediaset

Telecinco manté el segon lloc però amb mínim històric

L’evolució de Telecinco durant el 2017 ha sigut l’oposada a la de TV3: va ser líder durant els primers vuit mesos, però a la tardor es va enfonsar (va fer mínim històric a l’octubre, en què va ser quarta amb un 7,8%) i això l’ha condemnat a ocupar el segon lloc i a fer-ho, a més, amb el resultat més baix de la seva història a Catalunya, un 10,1%. Això suposa una caiguda d’1,2 punts en un any que la deixa 1,6 punts per darrere de TV3 i, en canvi, només quatre dècimes per sobre d’Antena 3.

No li ha anat millor a Cuatro, que no ha pogut aguantar el ritme de La Sexta: el segon canal de Mediaset va mantenir el tipus fins a l’agost, però després la seva rival es va disparar (gràcies al seguiment de la política catalana) i se li va escapar. Al final, Cuatro ha tingut un 5,5%, un punt menys que fa un any i nou dècimes menys que La Sexta. En conjunt, Mediaset perd dos punts, però continua líder a Catalunya amb un 25,2%.

Atresmedia

Antena 3 cau per sota del 10% per primer cop

Antena 3 no ha sigut capaç d’aprofitar el mal moment de Telecinco i també ha anat a la baixa, fins al punt de caure, per primer cop, per sota del 10% de share anual a Catalunya: s’ha quedat en el 9,7%, set dècimes menys que l’any passat, després d’haver perdut audiència gairebé cada mes entre el febrer i l’octubre (en què va fer mínim històric, amb un 8,4%). A La Sexta, els bons resultats dels últims mesos (incloent-hi el rècord de l’octubre, en què va ser segona amb un 9,1%) li han servit per distanciar-se de Cuatro, amb qui l’any passat havia empatat, però no per millorar la mitjana anual, que ha passat del 6,5% al 6,4%. De fet, ara La Sexta té una mica més lluny la quarta posició: fa un any La 1 la superava per vuit dècimes, i ara per 1,1 punts. Els sis canals d’Atresmedia sumen un 23,5% de quota de pantalla, quatre dècimes menys que l’any passat.

TVE

La 1 obté la millor dada en cinc anys però continua lluny del podi

La 1 va mantenir una notable tendència a l’alça durant la primera meitat de l’any, però des de llavors els seus registres han sigut irregulars. En tot cas, pot fer un bon balanç del 2017: ha arribat al 7,5% de share, la millor dada des del 2012 (i dues dècimes més que el 2016), s’ha allunyat de Cuatro i La Sexta i ha retallat distàncies amb Telecinco i Antena 3. Això sí, continua a més de dos punts del podi. Sumant-hi la resta de canals, TVE obté un 12,4%.

8TV

Amb l’adeu de Josep Cuní, queda per sota del 3% i perd el setè lloc

El 2,8% amb què 8TV ha tancat l’any suposa un descens de sis dècimes respecte al 2016. És la pitjor dada del canal en sis anys i li fa perdre, per primer cop des del 2009, el setè lloc del rànquing anual a Catalunya: ara és vuitena, per sota de FDF, que repeteix el 3,2% de fa un any. L’última vegada que la cadena de Godó havia baixat del 3% va ser el 2011, quan hi va aterrar Josep Cuní. I ha sigut precisament la seva marxa la que ha tornat a deixar-la per sota d’aquest llindar: fins al juny, l’últim mes de Cuní a 8 al dia, 8TV s’havia situat cada mes per sobre del 3%; des de llavors, sempre ha estat per sota.

Alhora, això perjudica la quota dels canals en català, que és ara del 18,4%, una dècima menys que l’any passat i nou mínim històric.

Resultats a Espanya

Telecinco fa la seva pitjor dada però encadena sis anys de líder

Per sisè any consecutiu, Telecinco ha sigut el canal més vist a Espanya durant el 2017. Ho ha aconseguit tot i perdre 1,1 punts i quedar-se amb un 13,3%, el seu registre més baix de la història. De fet, mai fins ara cap cadena havia liderat un any a l’Estat amb un resultat tan discret, la qual cosa demostra que l’audiència televisiva està cada cop més fragmentada, especialment si es té en compte que gairebé tots els altres canals generalistes també han caigut: Antena 3, que és segona, ha perdut mig punt, fins al 12,3%; La Sexta, quarta, ha passat del 7,1% al 6,7%, i Cuatro, que ocupa el cinquè lloc, ha baixat del 6,5% al 6,2%. Només ha millorat La 1, que és tercera amb un 10,4%, tres dècimes més que fa un any.