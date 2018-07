Bèlgica guanya el Brasil en el millor partit del Mundial (1-2)

El partit tenia aires de final anticipada i no ha decebut. La Bèlgica del seleccionador català Robert Martínez ha guanyat la partida al Brasil de Tite (1-2) gràcies a dos gols en una gran primera part dels diables vermells i les aturades de Thibaut Courtois a la segona. A les semifinals, s'enfrontaran a França que ha derrotat l'Uruguai.

Bèlgica ha tenyit de vermell els 45 primers minuts i Vincent Kompany ha forçat el gol en pròpia de Fernandinho al minut 13. Amb els belgues fent tremolar la defensa de la 'canarinha' cada cop que Eden Hazard, Kevin de Bruyne i Romelu Lukaku tenien camp per córrer i associar-se. El lateral dret del Brasil, Fagner, ha viscut un martiri. D'una gran jugada de contraatac protagonitzada per Lukaku, un corcó per a la defensa brasilera, ha acabat amb una cessió a la frontal de l'atacant del Manchester United cap a De Bruyne que ha afusellat Alisson amb un gran xut (0-2, minut 31'). Els de Tite no han abaixat el cap, però han sigut incapaços de capgirar el marcador abans del descans.

A la represa, el seleccionador brasiler ha deixat Willian a la banqueta i ha fet jugar uns minuts a Gabriel Jesús a la banda dreta. El davanter del Manchester City ha provocat un penal que ni el col·legiat Milorad Mazic ni el VAR han decidit sancionar malgrat que han fet caure Jesús amb claredat. Abans, Neymar havia protagonitzat una jugada en què després de caure dins de l'àrea ha demanat al col·legiat que no consultés el VAR, tot i que alguns dels seus companys i Tite, des de la banqueta, l'havien reclamat.

De fet, Neymar ha firmat un partit gris. Desencertat, com Coutinho, han topat una vegada i una altra amb les cames de la defensa de Bèlgica, que s'ha dedicat tota la segona meitat a defensar davant el setge del Brasil, que ha sigut guiat per les internades de Marcelo per la banda esquerra i l'entrada de Douglas Costa a la banda dreta per Gabriel Jesús. Al final, Renato Augusto, que havia rellevat Paulinho, ha afegit més emoció al partit amb l'1-2 a passada de Coutinho al minut 76. L'empat l'ha tingut Neymar amb un gran xut des de la frontal ja en el temps afegit, però Courtois ha volat magníficament per aturar-lo.