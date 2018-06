Tunísia mesurarà el desig de Bèlgica de ser l'alternativa

"S'espera molt de Bèlgica. S'espera que sempre juguem perfecte, que tinguem el 80% de possessió, que xutem 50 vegades a porteria i que marquem 40 gols". Era la queixa d'Ezen Hazard, l'estrella dels Diables Vermells, arran de les expectatives que el 3-0 a Panamà han generat per a la selecció belga. Tunísia, que ja va exigir molt a Anglaterra en el partit de debut, posarà a prova a Moscou (14 h, Cuatro) l'equip de Robert Martínez, a qui un triomf podria deixar amb els dos peus als vuitens de final.

No hi acaba d'haver consens sobre el favoritisme de Bèlgica, pels resultats d'altres grans cites. Fa quatre anys es va plantar als quarts de final com la gran amenaça per a l'Argentina de Leo Messi, però no va respondre com s'esperava (1-0). Fa dos anys, semblava una semifinalista segura de l'Eurocopa i va caure a quarts davant la modesta selecció de Gal·les (3-1).

Entre els arguments a favor dels que defensen que, ara sí, Bèlgica està preparada, hi ha la maduresa de les seves estrelles. Amb dos anys més i assentats com a referents als seus clubs, Hazard i Kevin de Bruyne lideren un equip a qui Robert Martínez ha dotat de consistència. La qualitat tècnica, que encaixa en un atractiu 3-4-2-1, la completa l'exuberància física de Romelu Lukaku en l'atac.

Tunísia està preocupada per la baixa forma de la seva estrella, el davanter del Rennes Wahbi Khazri, i per la lesió del seu porter titular Hassen, que l'ha retirat del Mundial.