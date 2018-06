La britànica Vicki Sparks, primera dona a narrar un partit del Mundial

La britànica Vicki Sparks va convertir-se en la primera dona que narrava un partit d'un Mundial de futbol en comentar el partit entre Portugal i el Marroc a la BBC britànica. Sparks, amb molts anys de carrera a la televisió britànica, va cantar el gol de Cristiano Ronaldo als quatre minuts de joc d’un partit en què va estar acompanyada per l’exjugador de l’Arsenal Martin Keown com a comentarista. Sparks també participa des de Rússia en la programació especial de la BBC del Mundial, amb la narració de tots els partits des de l’estadi i un programa cada nit presentat per l’exjugador Gary Lineker, amb convidats com Frank Lampard, Rio Ferdinand, Alan Shearer o el jugador català del Chelsea Cesc Fàbregas. Sparks va ser protagonista d’una polèmica la temporada passada quan David Moyes, llavors tècnic del Sunderland, va respondre a una crítica de la periodista dient que li “podia caure un bufetada”. Moyes va rebre una multa de més de 34.000 euros.

També a Amèrica

També durant el Mundial de Rússia altres cadenes han donat veu a dones periodistes i a l’Amèrica Llatina l’argentina Viviana Vila s’ha convertit en la primera dona a comentar el partit al costat del narrador. “No ho he buscat ni demanat, però porto 30 anys treballant de valent, tinc experiència i vull gaudir d’aquesta gran oportunitat”, va explicar la periodista, que treballa a Telemundo, una cadena en llengua espanyola amb seu a Miami.