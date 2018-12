Nadal laic

La revista 'Semana' ens ofereix una foto dels reis d’Espanya amb les hereves, que figura que han ideat per felicitar el Nadal als súbdits, que som nosaltres. Diu el text de la revista: “Los reyes y sus hijas nos felicitan su Navidad más laica y natural”. I tot seguit ens expliquen que aquest cop “surten dels marges habituals”. Aquest cop no es fan retratar entremig del luxe del palau on viuen, com altres anys, sinó en un mirador, als llacs de Covadonga, a Astúries. Per les camises d’oficinista que porten tots quatre, tan poc aptes per fer 'trekking' o per fer ni que sigui una passejada, t’imagines que els han transportat en carrossa oficial a la localització, els han maquillat i a ell, per fer bonic, li han donat un bastó, d’'attrezzo', com si fos un pastor de cabres (hispàniques). A aquest rei el bastó li queda molt bé, i, de fet, sembla més útil per reclamar mà dura contra els catalans que per fer una caminadeta. Ni tan sols els han disfressat d’excursionistes.

Per tant, que ens diguin que és la seva felicitació “més natural” no ho acabo de veure. Natural seria fent ioga (ella) o negocis a l’Aràbia Saudita (ell) o anant a cals sogres (tota la família menys el cap de turc del cunyat). Que els sembli “natural” aquesta foto amb el bastó és com quan els va semblar natural que ens ensenyessin que menjaven sopa (servida per ella) en aquell menjador fals. En canvi, sí que veig que és, efectivament, una felicitació “laica”. Però això quin sentit té? El Nadal és una festa religiosa. I si tu vols felicitar els súbdits de manera “laica” no els felicitis per Nadal. Felicita’ls per Cap d'Any o pel Dia Sense Cotxes. Felicitar el Nadal de manera laica és tan absurd com inaugurar una carnisseria de manera vegana, com fer esport de manera sedentària, com ser participar en orgies de manera cèlibe, com voler la igualtat i ser monàrquic.