9/2: Quin Caudillo?

EL SENADOR DE COMPROMÍS Carles Mulet va escriure a més de dos mil ajuntaments espanyols demanant que retiressin els noms més explícitament franquistes dels seus carrers. Alguns ho han fet. D’altres li han contestat que no, amb xuleria i ostentació. El senador ha recollit algunes d’aquestes respostes. En molts casos, ciutats que tenen una Avenida de José Antonio responen que no està escrit enlloc que es refereixi a José Antonio Primo de Rivera. Fins i tot una que té una Avenida del Caudillo diu que no és clar que estigui dedicada a Franco, que pot ser qualsevol altre Caudillo... Aquestes no són les respostes d’alcaldes de partits marginals. Són d’alcaldes del partit que governa Espanya. I són considerades respostes enginyoses i pertinents per mitjans que es proclamen defensors de la democràcia i la Constitució. Aquestes respostes, el seu to, la seva seguretat, són la clau de moltes de les coses que estan passant. El pacte de la Transició va permetre -i, segons com, va forçar- la plena assumpció de l’herència del franquisme, la idea de continuïtat històrica, la no confrontació amb el passat, al contrari del que va fer l’Europa de la postguerra. El franquisme no és un parèntesi: no s’ha posat en la història el símbol que tanca els parèntesis.