Violar la intimitat dels fills de Shakira i Piqué

La premsa del cor té poques regles, però una de força acceptada és la de deixar els menors en pau. Tampoc és que sigui un acte de condescendència dels mitjans que exploten la informació 'sandunguera': senzillament, la llei protegeix més la intimitat dels infants que no pas la dels adults. Per això resultava xocant llegir a ‘El Nacional’ una notícia en què revelaven quina és l’escola on van els fills de Shakira i Piqué. De fet, el mitjà es feia ressò d’una peça de Vanitatis en què en donaven alguns detalls, a partir d’entrevistes amb altres pares, però en cap moment revelaven el nom del centre. Després d’afusellar-la, el redactor espavilat devia pensar que havia d’aportar-hi allò que en l’argot anomenem ‘valor afegit’. I, pam, escrivia el nom de l’escola, tot dient: “Una fàcil cerca permet esbrinar quin col·legi és”. Suposo que no li devia passar pel cap que si l’autor de la informació original n’ometia el nom no és perquè no sabés fer cerques a internet, sinó per allò de garantir la intimitat dels fills de la cantant i el futbolista. “No hi ha paparazzis a la porta de l’escola perquè Shakira i Piqué són prou llestos per difondre tantes fotos dels seus fills que una fotografia robada no val gaire”, escrivien, a tall de justificació.

Doncs no. Caldria haver avaluat si podia comprometre’n tant la intimitat com la seguretat, tenint en compte que tots dos personatges són hiperconeguts (i que Piqué, a més, ha trepitjat uns quants ulls de poll amb les seves opinions polítiques). I, en tot cas, què aportava dir el nom del centre?

Àlbum de titulars

“Una gallina pilota un avió i es llança en paracaigudes”. (Crònica. En realitat és un acte de maltractament animal en forma de suposada broma i vídeo graciós. Però no deixis que la realitat t’espatlli un titular simpàtic.)