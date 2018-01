8/01: Còrsega

Acabo de tornar de Còrsega. Bellíssima, superficialment afrancesada i amb menys de 400.000 habitants. El seu nacionalisme és molt més abrupte que el català: les pintades a les carreteres contra els que consideren colons aquí serien, per sort, inimaginables. Els nacionalistes, independentistes inclosos en la mateixa candidatura, acaben de guanyar per majoria absoluta les eleccions a dues voltes per a la nova Comunitat Única Corsa. Van formar Parlament i govern dimarts, tots dos presidits pels nacionalistes. El president del Parlament, explícitament independentista, i el del govern van presentar un programa que no cap a la Constitució francesa actual. La mateixa setmana, dijous, ja van ser rebuts tots dos a París pel govern francès per començar a parlar i negociar. En la primera reunió va quedar la porta oberta a una reforma constitucional que reconegués les aspiracions corses. El govern francès va dir que la Constitució s’ha de poder adaptar a les necessitats polítiques de tots els territoris. Ho dic perquè a vegades s’afirma que l’actitud del govern espanyol respecte a les demandes catalanes és exactament la que hauria tingut qualsevol govern democràtic occidental. Doncs no. Ni al Canadà ni a la Gran Bretanya ni a la molt jacobina França.