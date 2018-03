La dignitat de Torrent davant la indigència democràtica

LA FRASE que li van deixar anar aquest dimarts al president del Parlament, Roger Torrent, al Círculo Ecuestre, “Jo voto perquè tots vostès vagin a la presó”, és l’expressió més viva de la indigència democràtica que l’estat espanyol ha sembrat amb la seva no resposta política a la demanda de referèndum a Catalunya. Tens un problema polític? Prohibeix-lo. Empresona’l. I, automàticament, milions de persones rebran el missatge que no cal que pensin sobre aquell problema polític, perquè si està fora de la llei, està fora de la realitat. I que podran estar tranquil·les mentre no pensin ni actuïn com els sospitosos. L’Estat sap què pot activar en la gent. Fa deu dies l’assagista Rob Riemen recordava a l’ARA una frase de Federico Fellini: “El feixisme no és res més que el nostre costat estúpid i frustrat”.