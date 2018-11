10/11: Xacal

Que una persona amb idees d’ultradreta, formació com a franctirador i catorze armes de foc a casa anunciï de manera creïble que vol atemptar contra Pedro Sánchez és significatiu, dramàtic i inquietant. Certament, també té un aire de pel·lícula. Recorda la pel·lícula 'Xacal', on un franctirador vol atemptar el 1963 contra el general De Gaulle, president de la República Francesa, per haver permès la independència d’Algèria un any abans. Els partidaris a ultrança de l’Algèria francesa i de negar a Algèria el dret de l’autodeterminació havien vist amb bons ulls l’arribada de De Gaulle a la presidència de la República, perquè confiaven que impediria qualsevol procés cap a la independència algeriana. Quan De Gaulle, realista i conscient dels interessos de França, comença a fer gestos sobre l’autodeterminació i convoca un referèndum sobre la independència d’Algèria, els partidaris de mantenir Algèria francesa per la força, enquadrats a l’OAS, amb complicitats a l’exèrcit i a l’estat francès, juren venjança contra De Gaulle i atempten contra ell diverses vegades. 'Xacal' és una ficció sobre un d’aquests atemptats amb franctirador. Estic segur que el detingut de Terrassa ha llegit la novel·la. O, com a mínim, va veure la pel·lícula. I li va agradar.