28/11: Tot prohibit

¿ÉS FEINA d’una Junta Electoral prohibir als periodistes que parlin de “govern català a l’exili” i obligar-los a dir que els consellers són exconsellers? Em sembla que no. En general, no crec que sigui competència dels jutges, ni tan sols en campanya electoral, redactar les informacions periodístiques, dir quines expressions són adequades o inadequades, com tampoc ho seria interferir en les programacions que fan els professionals. En un estat com l’espanyol, que mesura el poder segons la capacitat de prohibir, s’han acabat encarregant als jutges totes les decisions, fins i tot en terrenys que no són de la seva competència. Les grans decisions polítiques dels últims anys les han pres els jutges. Fins i tot se’ls ha convertit en experts en pedagogia, i han acabat dient quantes hores d’una llengua ha d’haver-hi en els programes escolars. Ara se’ls converteix en redactors en cap dels mitjans, en supervisors de la feina periodística i en censors de les expressions que algú no considera correctes (encara que no ho fossin, ¿tocaria als jutges establir-ho?). En el fons l’ús exagerat de la Junta Electoral, aquesta dèria de prohibir, com tota la judicialització de la vida col·lectiva, neix d’un dels principals defectes d’aquest estat: la por a la llibertat.