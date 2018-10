L'Alguer manté viu el record de la compositora valenciana Matilde Salvador

No gaire valencians saben que en una petita ciutat de l’illa de Sardenya parlen la seva llengua. Molts pocs són també els que estan al corrent que a aquesta vila portuària existeix un cor que du el nom d’una de les compositores més importants de la història del País Valencià.



Aquest desconeixement té un origen ben antic, ja que va ser l’any 1995 quan l’orfeó de l’Alguer va decidir anomenar-se Cor Matilde Salvador en reconeixement i record dels forts lligams personals i professionals de l’autora de Castelló de la Plana amb la ciutat sarda.



En l’homenatge a Salvador va jugar un paper fonamental el poeta alguerès Rafael Caria, que va conèixer personalment la també pintora el setembre del 1984 a Barcelona amb motiu de les 20es Jornades Internacionals de Cant Coral. A la trobada, 1.400 cantors i 90 músics de diferents països van interpretar ‘Cant a la terra nativa’, una peça que Matilde Salvador havia musicat per a cor i conjunt instrumental a partir del text del poeta valencià Miquel Duran i que l’autora havia dedicat a la memòria del filòleg Manuel Sanchis Guarner.



Ara, 34 anys després, l’actual director del Cor Matilde Salvador, Paolo Carta, que també va conèixer la compositora, ha rescatat la cantata amb l'ajuda del valencià Lluís Cases i l’ha convertit en una de les peces més emblemàtiques de la coral. Així ho van demostrar el 23 de setembre passat, quan l’orfeó va retre homenatge a l’autora castellonenca i, amb motiu del cent aniversari del seu naixement, li va dedicar un concert.

Per tant, la figura de Salvador s'ha convertit en un nou lligam entre dos territoris, el valencià i l'alguerès, que, a més de llengua, ara també comparteixen un altre lligam, l'estima per una compositora que l'any 2005 va merèixer la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.