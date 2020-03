Responsabilitzen Cotino i Camps de la contractació de la Gürtel per a la visita del Papa a València

L'expresident de les Corts Juan Cotino i l'expresident valencià Francisco Camps s'han convertit en el centre de la segona jornada del judici per la contractació de la trama Gürtel per a l'organització de la V Trobada Mundial de les Famílies a València que va presidir el papa Benet XVI l'any 2006. De bon matí Cotino ha patit les acusacions d'Álvaro Pérez, el Bigotes, el líder d'Orange Market, la branca valenciana de la trama, que ha afirmat que el també exdirector general de la Policia Nacional tenia l'"última paraula" en tot el que estava relacionat amb la trobada religiosa.

Segons Pérez, que és un dels 13 acusats que han pactat amb la Fiscalia Anticorrupció una rebaixa de la petició de pena de presó a canvi de reconèixer els fets, va ser l'expresident valencià Francisco Camps qui va posar Cotino al comandament de la gestió de l'esdeveniment. L'exdirigent de la Gürtel ha explicat que quan va proposar a Camps que la xarxa corrupta assumís el disseny de l'escenari on s'hauria d'ubicar el pontífex, l'excap del Consell el va instar perquè parlés amb Cotino perquè era "la persona que dirigeix tot l'esdeveniment". Les acusacions de Pérez les ha apuntalat Carlos Fragio, un dels administradors d'una de les empreses subcontractades per la Gürtel, que ha afirmat que Cotino era el "responsable" de l'organització de la trobada religiosa.

Gairebé oposat ha sigut el testimoni de l 'exdirector de la televisió i ràdio pública valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, que ha afirmat que de qui va rebre instruccions per contractar la Gürtel per al muntatge de les pantalles i l'equipament de so de la trobada va ser de l'aleshores conseller de Presidència, Esteban González Pons. "Em vaig reunir amb González Pons i em va dir que l'Álvaro estava molt enfadat perquè l'havien deixat fora de la visita del Papa i calia donar-li feina. Em va dir que calia donar-li el tema de les pantalles", ha detallat García Gimeno, que ha reblat: "El senyor Cotino no em podia dir res perquè no tenia cap adscripció jeràrquica sobre mi. Jo era director de la televisió".

El testimoni de García Gimeno podria alleujar la situació de Juan Cotino, que s'enfronta a una petició de pena de presó de 15 anys i que ha sigut un dels 10 acusats que no han tancat cap pacte amb la Fiscalia Anticorrupció. A més de González Pons, actual vicepresident del Grup Popular del Parlament Europeu, Pedro García també ha assenyalat la responsabilitat de l'expresident valencià, que no es troba imputat en la causa. "Vaig rebre una trucada de Francisco Camps perquè no digués que no a res del que em proposarien per a la visita del Papa. Que no posés cap impediment al que se'm plantejaria", ha afirmat.

Finalment, l'exdirector general de RTVV ha mostrat el seu "penediment públic" i s'ha compromès a retornar els 500.000 euros que va cobrar en comissions. Com a mostra, ja ha ingressat 150.000 en el compte del jutjat.