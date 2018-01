La jutge confirma la imputació de Camps per les irregularitats en la Fórmula 1 a València

El jutjat d'instrucció número dos de València ha rebutjat el recurs interposat per l'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps contra la seva citació per declarar com a investigat en la causa que analitza les presumptes irregularitats en l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 que es va celebrar a València.

La jutge que instrueix el cas ha recordat a Camps, investigat per presumptes delictes de malversació i prevaricació administrativa, que existeixen indicis per continuar el procés, i que un dels principals passos és la declaració dels investigats. "Es tracta d'una diligència necessària, i encara que perjudicial per a la part recurrent, no ho és per a la investigació de la causa", ha subratllat la jutge instructora.

La magistrada ha rebutjat la indefensió denunciada per Camps en els seus escrits, "ja que està representat per un advocat i intervé activament en totes les diligències que es practiquen", diu.



La jutge tampoc ha accedit a la petició de l'expresident perquè la seva declaració en fase d'instrucció sigui presenciada pels mitjans de comunicació. Tant la fiscal com la resta d'investigats s'havien oposat a aquesta sol·licitud.

Així mateix, la titular del jutjat d'instrucció número 2 ha rebutjat el recurs de Francisco Camps contra la decisió de dividir la causa en peces separades perquè la petició s'ha realitzat fora de termini i, a més, la jurisprudència citada pel lletrat de l'expresident "no es considera aplicable al cas d'actuacions".