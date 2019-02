Centenars de persones es concentren al País Valencià per demanar "la llibertat dels presos polítics"

Centenars de persones s'han concentrat avui en diverses ciutats del País Valencià com ara València, Castelló, Burjassot, Benicarló o Crevillent en protesta per l'inici del judici al Procés, "la deriva autoritària de l'estat espanyol i la negativa del govern del PSOE al diàleg".

Convocats per la plataforma Va de Democràcia, la principal protesta s'ha produït a la ciutat de València, on els manifestants han exigit "la retirada de les acusacions i la posada en llibertat dels presos polítics". A més, han denunciat la "demagògia de la dreta i l'extrema dreta tensant el carrer per un grapat de vots".

Una de les veus més crítiques de la concentració ha sigut la de Guillem Agulló, representant d'Esquerra Republicana del País Valencià a la candidatura d'ERC, Bildu i BNG a les pròximes eleccions europees, i pare del militant independentista assassinat per l'extrema dreta. Per al burjassoter, el judici iniciat avui és "una estafa", i a qui caldria demanar comptes és "a l'estat espanyol i a una justícia còmplice".

En la mateixa línia s'ha expressat el portaveu de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Toni Infante, que ha qualificat el judici de "farsa que qüestiona la qualitat de la democràcia espanyola" i que evidencia que "el règim del 78 no té solució si no es produeix una ruptura".

Sobre el paper que ha de jugar la societat valenciana en relació al conflicte a Catalunya, Guillem Agulló ha defensat que el que s'està posant en relleu al Tribunal Suprem és "la falta de llibertat" que es pateix al conjunt de l'Estat, i que, en conseqüència, el que li passi a Catalunya "determinarà també el futur del País Valencià".

Menys contundent s'ha mostrat Toni Infante, que, tot i lamentar "la tebior" de molts valencians, ha atribuït aquest comportament a un "cert desconcert" i a una conjuntura política que "cal entendre". "La majoria del poble valencià és democràtic", ha subratllat el portaveu de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià.