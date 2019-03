Josep Lluís Albinyana encapçalarà la candidatura d'Esquerra Republicana a les Corts Valencianes

El president del Consell preautonòmic, Josep Lluís Albinyana, ha estat escollit per encapçalar la candidatura d’Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) a les Corts Valencianes. En concret, ho farà sent el cap de llista de la circumscripció de Castelló. Juntament amb l'històric dirigent, el president de la formació, Josep Barberà, encapçalarà la llista de València i el professor universitari Mikel Forcada la d'Alacant.



Albinyana, que en les eleccions estatals del 2015 va formar part de la candidatura al Senat de Compromís, ha justificat la seva decisió pel seu distanciament de la formació que encapçala Mónica Oltra, coalició a qui retreu el seu "regionalisme", i per la defensa de les llibertats que segons el polític valencià simbolitza ERC, formació a la qual progressivament s'havia acostat durant els últims mesos. "No podia negar-me a l’oferiment d’Esquerra pel que representa i perquè no es pot mirar cap a una altra banda en la defensa de les llibertats democràtiques", ha resumit.

L'exmembre del PSPV durant els primers anys de la Transició, quan va encapçalar l'òrgan que va precedir la restitució de la Generalitat Valenciana, ha remarcat que la seva presència a la llista electoral d'ERPV no suposa "capitanejar" la formació que dirigeix el seu president, Josep Barberà, sinó sumar-se a l'equip i "formar-ne part".

En aquest sentit, Barberà ha afirmat: "Per als republicans valencians és un honor que l’única persona que ha practicat el valencianisme polític des de la màxima institució del País Valencià encapçale la nostra candidatura". Per al president d'ERPV, Josep Lluís Albinyana "és un referent polític carregat de coherència i honestedat, valors que avui més que mai cal recuperar".

Llista per al Congrés i el Senat

Pel que fa a les eleccions al Congrés de Diputats, la llista d'ERPV està encapçalada per Santi Zorío a la circumscripció de Castelló, Jaume Ferrà a la de València i Patri Minyana a la d'Alacant. Quant al Senat, seran Albert Amorós, Vicent Ruiz i Francesc Puchol els candidats per Alacant, València i Castelló.