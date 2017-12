Foment anuncia la construcció del primer tram del Tren de la Costa valencià

El ministeri de Foment ha presentat avui el Pla Rodalies 2017-2025, que inclourà la primera fase del conegut com a Tren de la Costa i que permetrà prolongar la infraestructura fins a Oliva (la Safor) amb una inversió de 121 milions d'euros. En l'actualitat, la via conclou a la ciutat veïna de Gandia. L’ampliació d’aquesta infraestructura és una reivindicació històrica dels ciutadans d’aquesta comarca i dels de la veïna de la Marina Alta, que reclamen que la via, que actualment finalitza pel nord a Gandia i pel sud a Dénia (Marina Alta), connecti aquestes dues ciutats i completi així el trajecte ferroviari costaner del País Valencià. A més, i en aquesta mateixa zona, Foment desdoblarà el tram que comunica les localitats de Cullera (Ribera Alta) i Gandia, que actualment és d'una única via. Per dur a terme aquesta actuació el govern espanyol hi invertirà 139 milions d'euros.

El ministre De la Serna, que aquest matí ha visitat València per presentar el pla, també ha anunciat que la xarxa de Rodalies inclourà els trams que uneixen Castelló i Vinaròs (Baixa Maestrat) i Sant Vicent del Raspeig (l'Alacantí) amb Villena (Alt Vinalopó), que fins ara es duien a terme mitjançant el servei de trens regionals, fet que suposa un encariment del preu del trajecte per a l'usuari.

Una altra de les actuacions que ha anunciat avui Foment és el desdoblament del tram València-Bunyol (Foia de Bunyol), també de via única, així com l'electrificació d’alguns trams que encara no disposen d’aquesta tecnologia o la connexió amb tren de l'aeroport de l'Altet amb la ciutat d'Alacant.

Per dur a terme totes aquestes actuacions, el pla inclou una inversió en el període 2017-2015 de 1.437 milions d'euros.

"Exercici de reparació"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha valorat de manera positiva el pla de Foment perquè "atén el 80% de les reivindicacions de l'Agenda Valenciana d'Infraestructures" i "revertirà en bona part el dèficit inversor valencià" en una actuació que Puig ha qualificat "d'exercici de reparació".

Qui també s'ha felicitat de l'anunci del ministeri de Foment ha sigut el delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Moragues, que assegura que la construcció del Tren de la Costa és "un fet històric per a la comarca de la Safor". "Aquest govern compleix amb fets i es dedica al que realment importa, que és gestionar i millorar el dia a dia dels ciutadans", ha defensat el delegat.