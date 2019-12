L'ARA i el 'Diari La Veu' llancen un suplement conjunt aquest diumenge

Els lectors de l'ARA al País Valencià es trobaran aquest diumenge 22 un suplement de 16 pàgines amb informació pròpia de les comarques valencianes realitzat en col·laboració amb el Diari La Veu. La iniciativa es produeix després de l'anunci del Diari La Veu que deixarà de cobrir l'actualitat diària en la seva web a partir del 31 de desembre. El seu editor, Moisès Vizcaino, explica que "a quest suplement en paper del Diari La Veu és una nova possibilitat de continuar vius en el panorama comunicatiu del País Valencià". Per la seva banda, la directora d'innovació de l'ARA, Georgina Ferri, afirma: "Per a nosaltres seria una gran notícia poder fer viable aquest suplement de cara a l'any que ve perquè ens permetria oferir una oferta pròpia als nostres lectors valencians i ajudar també a la creació d'un espai comunicatiu potent en la llengua que compartim".



El suplement neix de moment sense una periodicitat fixada però aspira a poder arribar, durant l'any 2020, a ser mensual. " Com que és un projecte en paral·lel al digital Diari La Veu, caldria que aconseguírem finançament –tant des de les institucions públiques i empreses com gràcies a les subscripcions– per poder convertir aquest número 0 en el primer de molts", explica Vizcaino. "L'ARA fa un esforç per portar el diari el cap de setmana a les comarques de Castelló i València, i aquesta és una manera d'intentar créixer i arribar també a Alacant", afegeix Ferri.



L'anunci que el Diari La Veu deixarà d'operar com a mitjà d'informació generalista i d'actualitat ha provocat una onada de reaccions i mostres de solidaritat amb una capçalera que ha aconseguit fer-se un lloc en el panorama comunicatiu valencià però no ha pogut arribar a la sostenibilitat econòmica en el seu format actual. "Enguany ha suposat un exercici molt complicat per arribar als ingressos necessaris per editar el Diari La Veu i, finalment, només s'ha aconseguit pressupost per cobrir els pagaments fins al 31 de desembre del 2019", informava l'empresa que en un comunicat difós a la seva web. Tot i això, la cooperativa que encapçala Vizcaino estudia la possibilitat de posar en marxa un nou mitjà centrat en el País Valencià, tot i que no serà de publicació diària, i aposta ara per fer un suplement en paper en col·laboració amb l'ARA.