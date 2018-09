Podem presenta una llei per buidar de competències les diputacions valencianes

Podem ha anunciat aquest matí que dilluns registrarà a les Corts Valencianes una proposició de llei perquè qualsevol actuació en educació, salut, benestar social, ocupació, seguretat, infraestructures, cultura, turisme, esports i medi ambient que facin les tres diputacions sigui assumida per la Generalitat Valenciana. La formació lila pretén que les entitats provincials només mantinguin els plans d'obres i els serveis municipals, supramunicipals i supracomarcals, en especial el tractament de residus, que la llei reguladora de les bases del règim local de l'any 1985 va fixar com a pròpies d'aquestes institucions.

Amb aquesta iniciativa el partit d'esquerres pretén forçar el buidatge de competències de les diputacions i no esperar una hipotètica reforma constitucional que concedeixi als territoris la potestat d'eliminar les entitats provincials, o una nova llei valenciana de governs locals, que Podem ha retret a l'executiu de PSPV i Compromís que "mai no arriba".

La proposta l'ha presentat avui el secretari general de la formació, Antonio Estañ, que ha defensat que cal "acabar amb l'opacitat, la corrupció i la ineficàcia" de les diputacions, i ha posat com a exemple el repartiment d'ajudes als municipis que des de la formació lila asseguren que es du a terme de manera discrecional, i no amb criteris objectius.

A l'espera del suport de PSPV i Compromís

Tot i que el PSPV no ha fet cap moviment durant tota la legislatura per reduir les competències provincials, des de Podem confien que els socialistes donin suport a la mesura. Amb l'objectiu de facilitar el vot favorable del PSPV, la formació lila s'ha mostrat disposada a acceptar alguna esmena dels socialistes.

Malgrat l'oferiment de Podem, el president de la Diputació de València, el socialista Toni Gaspar, ja ha marcat distàncies amb la proposta i ha demanat a la formació lila que abans de llançar "propostes sense reflexió" que només persegueixen "el tuit del dia" pregunti què opinen sobre la seva idea als alcaldes del seu partit.

Més fàcil serà per a Podem aconseguir el suport de Compromís, una formació que sempre ha demanat la supressió de les entitats provincials, així com de les diputacions. Així ho ha reiterat avui el portaveu a les Corts dels valencianistes, Fran Ferri, que ha donat "la benvinguda a la proposta". "Els valencians no volem les diputacions. Volem un altre model territorial", ha assegurat Ferri.