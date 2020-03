El govern valencià contractarà 846 professionals sanitaris per lluitar contra el coronavirus

El govern valencià ha anunciat la contractació de 846 professionals sanitaris de tots els àmbits i categories per reforçar l'assistència als centres hospitalaris davant l'expansió del coronavirus, que aquest dijous ja suma 92 contagis al País Valencià. Així ho ha avançat el cap del Consell, Ximo Puig, que ha comparegut a les Corts per explicar les mesures posades en marxa fins ara per l'executiu autonòmic i per avançar les noves actuacions.

A la contractació de més personal sanitari s'hi afegirà l'elaboració d'un pla d’ampliació de llits hospitalaris, així com el disseny d'una estratègia organitzativa que garanteixi l'atenció a tots els ciutadans. A més, s’han suspès els dies lliures i les vacances del personal sanitari i s’ha duplicat el nombre de treballadors que atenen el telèfon de consulta sobre el coronavirus, el 900 300 555.

Puig també ha anunciat la cancel·lació de la participació del personal sanitari en congressos, seminaris o cursos, així com la suspensió de pràctiques formatives de l’alumnat que cursa graus en estudis vinculats a les ciències de la salut. Aquestes mesures es completen amb el tancament dels centres especialitzats d'atenció a persones grans, clubs socials de jubilats i llars del pensionista.

Suspensió dels viatges dels centres educatius

En l'àmbit educatiu s'han suspès els viatges d’oci i culturals organitzats per centres educatius, associacions o entitats culturals dins i fora del País Valencià i s'han anul·lat els programes d’intercanvi de professorat. Aquestes actuacions es completen amb el manteniment de les vacances escolars previstes la setmana vinent amb motiu de la celebració de les Falles de València i la Magdalena de Castelló, tot i l'ajornament d'aquestes festivitats.

200 milions d'euros per ajudar petites i mitjanes empreses

Finalment, i per pal·liar els efectes econòmics de la crisi generada pel coronavirus, l’Institut Valencià de Finances crearà un fons dotat amb 200 milions d’euros per ajudar petites i mitjanes empreses a dinamitzar la seva activitat. A aquesta mesura s'hi sumarà la rebaixa de les condicions d’accés al crèdit de l'IVF i la concessió de 800.000 euros en ajudes per fomentar el teletreball.