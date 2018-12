El govern valencià premiarà amb una deducció de 3.000 euros els propietaris que no fixin un lloguer "abusiu"

El govern valencià ha posat en marxa un Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana que, entre altres mesures, serà l'encarregat d'aprovar al gener un índex de preus de referència amb què el Consell que encapçalen Ximo Puig i Mónica Oltra pretén lluitar contra "la bombolla del lloguer i els preus abusius".

L'índex determinarà quines són les zones tensionades per l'increment de la demanda i fixarà uns preus de referència per a cadascuna. A partir d'aquest barem, el govern valencià aprovarà beneficis fiscals per a aquells propietaris que no superin el llindar i que suposaran una reducció de fins a un 5% del tram autonòmic de l'IRPF amb un màxim de 3.000 euros, a més de facilitar l'obtenció de punts en les ajudes estatals i autonòmiques per a actuacions de rehabilitació.

La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha destacat la importància d'aquest índex que ha qualificat de "pioner", i que ha assegurat que situa el País Valencià "com la primera autonomia que disposa d'una eina d'aquestes característiques".

540x306 Acte de presentació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana / GENERALITAT VALENCIANA Acte de presentació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana / GENERALITAT VALENCIANA

Índex de caràcter obligatori

Salvador ha assenyalat que "l'objectiu final de la Generalitat és que aquest índex pugui amb caràcter obligatori limitar els increments abusius dels preus de lloguer". Una mesura que la conselleria ja ha reclamat al ministeri de Foment, que és la institució que disposa de les competències perquè esdevingui vinculant i no opcional com ara.

El preu del lloguer ha pujat més d'un 20% en tres anys

Des del govern valencià també han destacat que l'estudi detallat de l'evolució del mercat immobiliari dut a terme pel Consell ha revelat que els últims tres anys 45 zones del País Valencià "han patit una pujada brusca de més del 20% del preu de lloguer".