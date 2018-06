L'ANC avisa Torra que negociar qualsevol cosa que no sigui un referèndum seria una "traïció"

Avís de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, al president de la Generalitat, Quim Torra. En una entrevista al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio, Paluzie ha alertat al cap de l'executiu català que l'entitat sobiranista veuria com una "traïció" que negociï amb el govern espanyol una altra cosa que no sigui un referèndum. Paluzie ha lamentat també la falta d'una "estratègia compartida" entre els partits independentistes.

La presidenta de l'ANC ha subratllat que només en el cas que el govern de Pedro Sánchez faci una proposta de referèndum pactat i tutelat internacionalment, l'entitat podria "escoltar" aquella oferta. Tanmateix, Paluzie ha subratllat també que no és l'entitat qui ha de demanar un referèndum perquè, ha dit, Catalunya ja va celebrar una consulta vàlida l'1-O.

Per a la presidenta de l'ANC, "si realment hi hagués una oferta per aconseguir la independència pactada i un referèndum, la nostra obligació seria escoltar-la, perquè una independència acordada té molts menys costos de transició".

Paluzie s'ha desmarcat del president de la Generalitat, Quim Torra, que va titllar de "valenta" la proposta del Cercle d'Economia d'elevar l'Estatut al rang de norma constitucional i sotmetre'l a votació en un referèndum, ja que segons la seva opinió els catalans han de deixar d'un costat "els maquillatges".

"Pensen que es pot maquillar una autonomia estàndard dient Constitució a l'Estatut", ha criticat la presidenta de l'ANC, que ha descartat que el govern espanyol estigui disposat a negociar qualsevol sortida per a Catalunya contrària a la "unitat d'Espanya" i ha cridat l'independentisme a seguir el seu "camí", analitzant els errors comesos després del referèndum de l'1-O.

Elisenda Paluzie ha admès que actualment no hi ha una "estratègia compartida" entre els partits independentistes, "més enllà de posar-se d'acord per governar la Generalitat". Quelcom que, segons la seva opinió, obeeix al fet que "tothom està fent els seus processos interns i ressituant-se per tornar a ascendir al cim".

"L'estratègia per aconseguir la independència és bastant obvi que no està clara ni definida", ha reconegut la presidenta de l'ANC, que ha precisat que l'entitat ha de debatre encara si aposta per les llistes unitàries en aquelles poblacions on "hi ha un risc de majoria unionista", encara que ja els han arribat peticions en aquest sentit des d'algunes de les seves assemblees locals. Tal i com va avançar l'ARA, dins l'entitat hi ha opinions contradictòries.

Paluzie també s'ha oposat a què l'ANC pugui sumar-se a un "front ampli antirepressiu" com el que proposa el president del Parlament, Roger Torrent, perquè no està disposada a entrar en "un tipus de negociació amb actors amb els quals no comparteix objectius polítics".

"No té sentit que l'ANC hi sigui", ha afirmat la líder de l'entitat independentista, que adverteix que aquest front "podria representar determinades renúncies".