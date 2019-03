Abascal i Ortega Smith encapçalaran la llista de Vox el 28-A per Madrid, i Ignacio Garriga per Barcelona

El president de Vox, Santiago Abascal, i el secretari general del partit d'extrema dreta, Javier Ortega Smith, encapçalaran la llista de la formació el 28 d'abril per Madrid, mentre que el portaveu del comitè executiu estatal, Ignacio Garriga Vaz de Concicao, serà el candidat per Barcelona. El número tres de la llista per Madrid serà Iván Espinosa. Així ho ha confirmat aquest dissabte Vox a Twitter, en què ha assegurat que els pròxims dies anunciarà els noms de la resta de caps de llista "que aquest 28 d'abril aconseguiran fer història".

Segons la formació d’ultradreta, amb el nomenament de Garriga Vox "referma la importància que vol donar a Catalunya en l’escenari d’una Espanya forta i unida". Garriga (1987) és –segons el comunicat– "un dels pilars del partit a Catalunya no només per l’empatia que genera sinó per la seva gran capacitat de treball i lideratge que exerceix tant al comitè com a les bases del partit".

🚨 @Santi_ABASCAL @Ortega_Smith e @ivanedlm serán los primeros en la lista de VOX al Congreso de los Diputados por Madrid.



En los próximos días anunciaremos los nombres del resto de candidatos de la #EspañaViva que este 28 de abril conseguirán hacer historia 💪🇪🇸 pic.twitter.com/iSkwmKMgY2 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 16 de marzo de 2019

El partit encapçalat per Santiago Abascal ja va respondre dimecres al president del PP, Pablo Casado, que es presentaria a totes les províncies en les pròximes eleccions generals, després que el líder popular demanés als "partits nous" que fessin una "reflexió" sobre si convenia que concorreguessin o no a les circumscripcions petites perquè, segons va dir, faria que "es divideixi el vot" del centredreta i, per tant, en surtin beneficiats el PSOE i Podem.

Anteriorment, Ortega Smith havia respost al seu homòleg del PP, Teodoro García Egea, dient que la decisió adoptada pel comitè executiu estatal del partit era "inamovible" i que Vox "no es doblegarà als interessos de cap altre partit polític". En aquest sentit, Vox recorda que es va comprometre a "representar els espanyols en les eleccions generals presentant candidatures en totes les circumscripcions electorals i manté el seu compromís respecte a les peticions d'altres formacions polítiques".