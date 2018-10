Acte d'homenatge a Lluís Companys el dia que fa 78 anys del seu afusellament

Partits i institucions fan un homenatge aquest dilluns a l'expresident de la Generalitat Lluís Companys. Des de Montjuïc, representants de diverses formacions polítiques -com el PDECat, JxCat, ERC, el PSC, Demòcrates, Catalunya en Comú-Podem i la CUP-, faran una ofrena floral davant la tomba de l'expresident català el dia que fa 78 anys que va ser afusellat pel règim franquista. Entre les autoritats que participaran en els actes d'homenatge hi ha el president de la Generalitat, Quim Torra; el president del Parlament, Roger Torrent, i també l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Una marxa de torxes ha donat el tret de sortida a les primeres ofrenes florals, que han començat a les 7 del matí amb representants d'ERC, entre els quals la portaveu de la formació, Marta Vilalta, a més de representants de la formació republicana a la ciutat de Barcelona.

Al castell de Montjuic, homenatjant i honorant el President #Companys qui fa 78 anys fou assassinat pel feixisme. Avui, la repressió segueix present, però la seva lluita, q és la nostra, és més viva q mai. Tornarem a vèncer! pic.twitter.com/fSugt1AfcI — MartaVilaltaTorres🎗 (@martavilaltat) 15 de octubre de 2018

Després d'ERC, una delegació del PDECat, encapçalada per la candidata a l'alcaldia de Barcelona, Neus Munté, i també per la dona de l'exconseller Joaquim Forn, Laura Masvidal, també ha fet un homenatge a l'expresident català. De fet, la situació judicial dels líders independentistes empresonats marcarà els actes d'homenatge a Companys. "No puc deixar de pensar que els responsables de la repressió que vivim avui són els hereus dels que van matar el president Companys", ha denunciat Masvidal durant la seva intervenció.