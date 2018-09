Albert Rivera i Lídia Heredia s'enganxen per TV3: "Sou un aparell de propaganda separatista"

Enganxada entre Albert Rivera i Lídia Heredia a TV3 quan s'han abordat les crítiques de Cs a la televisió pública. Tot plegat ha començat quan la directora d''Els Matins' ha preguntat si ella o qualsevol altre treballador de TV3 podia anar "tranquil" a una manifestació convocada per la formació taronja, tot recordant l'agressió que va patir un càmera de Telemadrid perquè els assistents a la concentració al Parc de la Ciutadella de la setmana passada es pensaven que era de la televisió pública catalana. "Pot venir a qualsevol manifestació", ha contestat Rivera, que ha assegurat que "els violents són violents" i no "d'ERC o de Cs". "Nosaltres condemnem qualsevol agressió, no com el senyor Gabriel Rufián que fa mofa d'una agressió a una dona per retirar llaços grocs". ha apuntat.

A partir d'aquí, Heredia ha insistit en què la formació taronja "ha posat a la diana" els professionals de TV3 i ha recordat que Inés Arrimadas en una entrevista havia acusat de "mentir" els treballadors. "Vostès menteixen. Podria passar-me aquí... no tinc temps per dir totes les mentides que s'han dit aquí", ha assentit Rivera. I ha insistit: "Sou un aparell de propaganda separatista". Heredia ha demanat proves i ha preguntat a l'entrevistat si ella personalment feia propaganda independentista, cosa que Rivera ha negat i ha desviat la crítica a les "directrius independentistes" de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

"No em pregunta què va passar al Parlament el 6 i 7 de setembre"

Amb el debat encès, Rivera ha continuat amb la seva crítica. Heredia li ha recordat que la directora del programa és ella i que, per tant, si tenia alguna crítica respecte 'Els Matins', l'estava acusant a ella. "M'ho està dient a mi?", ha qüestionat. Finalment, el líder de Cs no ha pogut evitar focalitzar el seu enuig en l'entrevista que li estava fent la periodista. "Vostè a l'escaleta no té ni una sola pregunta sobre els plens del 6 i 7 de setembre?", i Heredia ha replicat que s'havia explicat a l'informatiu del matí, que es va retransmetre aquest dijous al vespre un acte de Cs pel 3/24 i que al programa de dijous es va fer una tertúlia especial sobre els fets.

"Vostè fa les preguntes que vol però no em digui que no manipula si no em pregunta què va passar al Parlament el 6 i 7. M'ha demanat que posi proves sobre les manipulacions", ha seguit Rivera, davant l'estupefacció d'Heredia. "Senyor Rivera, que ens coneixem de fa molts anys", ha dit la periodista, i ha ironitzat: "Vostè té vocació de periodista i d'editor de programes de televisió". És estrany haver-li de donar explicacions a un representant polític", ha continuat Heredia.