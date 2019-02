Borrell diu que si el Suprem fos comparable al franquisme els acusats "no es passejarien com estrelles de rock"

El ministre espanyol d’Afers Estrangers, Josep Borrell, ha dit avui a Ginebra que l’independentisme català ha “mentit durant anys”. Borrell, que ha estat escollit com a cap de llista a les eleccions europees del 26 de maig, ha criticat que es compari el Tribunal Suprem que ara porta el judici al Procés amb l'època del franquisme. "Sota el franquisme, els que avui declaren davant del Tribunal Suprem no es passejarien saludant els seus partidaris com estrelles de rock", ha assegurat, i ha demanat “una mica de pietat i d’honestedat” per a les víctimes que sí que van patir la repressió franquista.

Borrell ha rebutjat la figura del mediador internacional que demanen els independentistes per establir una via de diàleg amb l'Estat. Ha argumentat que internacionalitzant el conflicte els independentistes volen donar la idea d'estar en una situació “molt degradada”. També s’ha oposat a la proposta de comptar amb un mediador estatal, ja que, segons el ministre, "seria reconèixer que el diàleg és impossible, i el diàleg és perfectament possible si es vol dialogar".

Borrell ja va amenaçar fa un temps d'abandonar aquesta via si el president de la Generalitat, Quim Torra, posava "condicions impossibles" a la taula de negociacions, i ha esgrimit l'argument que el "suposat dret a la secessió" no està reconegut "enlloc del món". Borrell ha defensat que no es permeti un referèndum d’autodeterminació, i ha afegit que el fet que aquesta possibilitat no estigui recollida per la Constitució espanyola no és “un cas estrany”. Ha recordat que a Alemanya, Itàlia o els Estats Units tampoc ho està. El ministre va criticar aleshores que el Govern busqués una mediació internacional i va negar que la Moncloa hagués plantejat aquesta possibilitat. En aquell moment, Borrell va afirmar que, per continuar amb el diàleg, els independentistes haurien de posar fi a la "propaganda" que " denigra les institucions polítiques i judicials espanyoles".

El ministre ha volgut desmuntar els mites que enfronten Catalunya amb Espanya, que segons ell tenen arrels històriques però estan instal·lats, principalment, entre els catalans. Ha criticat que ningú hagi comprovat la veracitat del que ha qualificat de “mentides i manipulacions” a les quals, segons el ministre, "ningú ha reaccionat per verificar si eren certes o falses". Ha parlat d’Espanya com un país que “en l'últim segle i mig només ha tingut conflictes civils, no un enemic comú que unís els ciutadans". "Els independentistes creuen que la nació fa l'estat; jo al contrari, crec que l'estat fa la nació, un estat fort que imposa la seva llengua, la seva cultura i la seva educació", ha dit per finalitzar.