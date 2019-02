Casado proposa una "llei de llengües" que relega l'ús del català a opcional

El líder del PP, Pablo Casado, ha proposat la redacció d'una "llei de llengües" que relega l'ús dels idiomes cooficials, com el català, a un ús opcional en l'administració, l'escola o la senyalització urbana.

El popular ha aprofitat la seva visita a Barcelona aquest dijous per anunciar aquesta iniciativa, que inclourà en el seu programa electoral per a les eleccions generals del proper 28 d'abril.

Segons el conservador, tot i que les llengües cooficials són una "riquesa" per al país, el nacionalisme les fa servir com a "barreres identitàries" que, al seu parer, minven "la igualtat d'oportunitats entre els espanyols".

Així, la normativa que perfila el PP incidirà en quatre àmbits: les comunicacions administratives, les ofertes d'ocupació públiques, l'educació i la senyalització urbana. "Cap espanyol podrà ser sancionat si no se li comunica en la llengua comuna de tots els espanyols, que és el castellà, sense detriment que també se li comuniqui en una altra", ha dit en relació amb les comunicacions administratives.

Sobre les ofertes d'ocupació pública, ha defensat que el coneixement d'una llengua cooficial passarà a ser "un mèrit", però no podrà constituir un "requisit excloent". En educació, s'obligarà a l'ús del castellà com a llengua vehicular, sense que això impliqui que no es pugui usar una altra llengua cooficial en igualtat de condicions.

I finalment, s'establirà l'obligatorietat de retolar i senyalitzar l'entorn urbà en castellà, si bé es podrà duplicar aquesta informació per oferir-la també en una llengua cooficial.