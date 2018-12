Casado insisteix en un 155 indefinit en el temps i que l’Estat nomeni el govern de la Generalitat

El líder del PP, Pablo Casado, ha desgranat aquest dilluns en un esmorzar informatiu a Madrid la seva proposta per a l’aplicació de l’article 155 a Catalunya, una intervenció que haurà de ser “immediata” i “sense límit en el temps” que permeti que el govern espanyol “nomeni el govern de la Generalitat”. “A Catalunya no es pot aguantar més la 'kale borroka'”, ha afirmat Casado, que ha demanat també l’aplicació de la llei de partits per “il·legalitzar Arran, la CUP i totes les formacions independentistes que hagin animat” qualsevol tipus de “violència”. A més, el líder del PP vol modificar la llei de finançament dels partits polítics perquè qualsevol formació o associació que tingui líders condemnats per rebel·lió “no cobri ni un euro de diner públic”. També vol eliminar la possibilitat d’indultar presos condemnats per aquest delicte.

Un altre dels temes que Casado ha posat sobre la taula ha sigut la possible reunió entre Sánchez i el president de la Generalitat, Quim Torra, divendres a Barcelona, on tindrà lloc el consell de ministres. El líder de la formació conservadora la rebutjat i ha asseverat que, en tot cas, si es produeix ha de ser perquè Sánchez li comuniqui "l'aplicació d'un 155 fulminant". I també per dir-li "vostè està cessat" i "els seus consellers estan fora dels seus càrrecs". Casado, a més, ha aprofitat l'avinentesa per tornar a titllar Torra de "desequilibrat" perquè, a parer seu, és una persona "sense equilibri".

D'altra banda, Casado ha mostrat la seva sintonia amb l'ex president del govern espanyol José María Aznar, que ha assegurat que el PSOE no és una formació "constitucional". Casado, per la seva banda, ha criticat que algunes actituds de Sánchez estan "fora de la Constitució" perquè, a parer seu, està "avalant" i "no està fent res en contra de la deriva independentista" i ha afirmat que "això és inconstitucional". Tot seguit, el líder de la formació conservadora ha preguntat de manera retòrica: "¿Això vol dir que tot el PSOE està fora de la Constitució?". I ha sentenciat que "no".

A més, Casado ha volgut fer palès, en l'esmorzar organitzat pel Col·loqui del Segle XXI, que, a parer seu, el PSOE va ser "importantíssim" a l'hora de redactar la carta magna, però ha afegit que amb el govern de José Luis Rodríguez Zapatero "es va trencar la concòrdia constitucional" perquè, en paraules del líder de la formació conservadora, es va "començar a aliar amb les forces inconstitucionals". Casado ha aprofitat l'avinentesa per fer menció de la reunió entre Zapatero i Arnaldo Otegui, el setembre passat, i la qualificat de "barbaritat" perquè "és un terrorista" i ha sentenciat que ell "no" hi parlaria "ni del temps atmosfèric en un ascensor".