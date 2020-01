La Generalitat autoritza els Jordis a sortir de la presó 48 hores

"Exerciré tots els permisos penitenciaris que tenim". Amb aquest ànim, expressat per Jordi Cuixart aquest dimarts el líder d'Òmnium i l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez no han trigat ni un dia a demanar els permisos que els pertoquen un cop han complert una quarta part de la seva condemna (de nou anys), requisit per poder-ho fer. Aquest dimecres, la Generalitat ha autoritzat els dos presos a sortir en els pròxims dies del centre penitenciari durant 48 hores, tal com han confirmat fonts de la secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.

Després que la junta de tractament de Lledoners donés suport dimarts a la petició de tots dos dirigents independentistes i fes una proposta per a un permís de dos dies, el Servei de Classificació del Govern l'ha acceptat. Amb tot, no es faran públics els dies concrets en què els Jordis podran sortir de la presó, per protegir la seva intimitat. Tots dos volen que la seva primera sortida sigui discreta i prioritzaran passar temps amb la seva família després de més de dos anys tancats.

Aquest és el primer permís que tindran els presos condemnats pel Tribunal Suprem (TS). Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van ingressar a la presó el 16 d'octubre del 2017. L'1 de gener la Generalitat va confirmar la classificació de segon grau per als presos polítics. El fet que estiguessin condemnats a tants anys (entre 9 i 13) va determinar que se'ls donés aquesta classificació, que implica seguir en el règim ordinari a la presó. Amb tot, a partir del compliment de la quarta part de la condemna els presos ja poden sol·licitar permisos. Tanmateix, la Fiscalia els pot recórrer, i és el jutge de vigilància penitenciària en primera instància, i l'Audiència de Barcelona en l'última, qui decideix. El jutjat de vigilància penitenciària també s'ocupa dels permisos que superen les 48 hores, d'entre 3 i 7 dies.

Després de conèixer la notícia, el líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha advertit que els permisos atorgats a Cuixart i Sànchez podrien no ser vàlids si "no reconeixen que van cometre un delicte, no reparen el mal causat i no hi ha perill de reincidència", segons ha informat l'ACN. "Poden i han de sortir de la presó i tenir el mateix règim penitenciari que qualsevol altre pres", ha afirmat en una entrevista a Ràdio 4, però ha afegit que no ho poden fer si fan "apologia" ni diuen "que ho tornaran a fer". "Això és el que la legislació penitenciària no permet", ha subratllat.

Si mirem l'article 44 del codi penitenciari, on es regula la concessió de permisos, es diu que no es concediran si "consta, per informacions o dades fidedignes, la concurrència de circumstàncies peculiars que facin presumir del trencament de la condemna" o "la comissió de nous delictes", entre d'altres. Caldria veure si dir "ho tornarem a fer" és suficient per pressuposar que els Jordis tornaran a 'delinquir', i el que queda clar és que la norma no exigeix en cap cas que es reconeguin que es va cometre un delicte o que es repari el mal causat, tal com assegura Carrizosa.