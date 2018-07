Competició entre el PP i Cs per retirar llaços grocs i estelades

Després de dos dies pugnant per liderar el discurs antiimmigració, el PP i Ciutadans se centren ara a competir en un altre flanc: la retirada de llaços grocs, cartells per la llibertat dels presos polítics i exiliats i estelades d’espais públics a Catalunya. La setmana passada, el partit d’Albert Rivera va posar en marxa una campanya per “netejar els carrers, places i platges catalans de símbols separatistes”, i va demanar la col·laboració dels seus votants. I ahir els populars hi van respondre anunciant la presentació al setembre d’una proposta per modificar la llei de símbols i adaptar-la a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que demanava “garantir la neutralitat” a les institucions i obligava l’Ajuntament de Sant Cugat a retirar l’estelada.

Per la seva banda, el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, també va anunciar que presentaria un escrit a tots els ajuntaments on el seu partit té representació per demanar que es retirin els símbols independentistes dels espais públics. Però els populars obvien que la sentència del TSJC -que, a més, feia al·lusió concreta al cas de Sant Cugat- encara no és ferma, perquè s’ha recorregut al Tribunal Suprem.

L’ofensiva del PP de Pablo Casado busca aconseguir el vot de Ciutadans en la defensa de la unitat d’Espanya. Durant el cap de setmana el nou líder popular ja va recordar al president espanyol, Pedro Sánchez -amb qui es reunirà demà-, que el PP té majoria absoluta al Senat i que poden exigir tornar a aplicar l’article 155 a Catalunya. Rivera, mentrestant, continua demanant tornar a intervenir la Generalitat per almenys prohibir la reobertura de les delegacions a l’estranger i les pancartes, estelades i llaços grocs als edificis públics.

Imposar una reforma de la llei de símbols no és una mesura nova per al PP. Ara demana al Congrés reformar la norma estatal -a l’espera que al setembre concreti la bateria de mesures-, però el 2013 el govern de majoria absoluta de José Ramón Bauzá a les Balears ja va impulsar tot sol una llei autonòmica de símbols “no oficials” per prohibir les senyeres i els llaços verds en favor de la vaga educativa. Un dels primers passos que va fer el govern socialista quan va arribar al poder a les Balears el 2015 va ser derogar la llei, fortament discutida.

Reforma electoral als consistoris

El PP també va registrar ahir al Congrés una reforma de la llei electoral perquè governi la llista més votada als ajuntaments. És el segon cop que fa aquesta proposta, després que el 2014 el govern de majoria absoluta de Mariano Rajoy ja va amenaçar d’atrinxerar-se als consistoris el 2015 davant l’auge de Podem. La mesura preveu que el partit que obtingui el 35% dels vots o més i 5 punts de diferència amb la segona llista més votada obtingui la majoria absoluta al ple.